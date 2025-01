Thời tiết dù nắng hay mưa, hoa đào vẫn nở khi mùa xuân về

Một ngày cuối năm, cô bạn thân gọi điện hỏi thăm ngày nào nghỉ Tết, rồi hẹn hò ngày gặp lại nhau. Bạn mừng vui khoe năm nay mua được nhà, sinh thêm được một cô con gái, thi được bằng lái ô tô.

Rồi bạn hỏi tôi: "Kể mình nghe, năm qua cậu có được những gì nào?". Câu hỏi của bạn khiến tôi bần thần mất mấy giây. Một năm đã qua đi, mình có thêm được gì nhỉ?

Năm vừa rồi, chồng tôi quyết định khởi nghiệp ở tuổi 40 sau bao năm đi làm thuê. Khởi đầu nào cũng chồng chất khó khăn, chật vật, lo toan như vắt kiệt cả tinh thần lẫn tiền bạc. Cũng may, mọi thứ dần ổn định vào guồng quay, tuy chưa phát triển như mong đợi.

Năm vừa rồi, cả nhà tôi vẫn phải đi ở trọ, ngôi nhà mong đợi vẫn chưa đủ tiền xây. Mỗi tháng nhận lương, tôi vẫn phải ngồi chia đủ các khoản như tiền nhà, tiền điện nước, tiền học cho con, tiền tiết kiệm…

Thời tiết dù nắng hay mưa, mùa xuân về, hoa đào vẫn nở (Ảnh minh họa: Pinterest).

Một năm đi qua, nhìn lại bản thân thực sự chẳng có gì mới. Công việc vẫn thế, tình cảm vẫn thế. Nếu có khác, chỉ là già thêm một tuổi.

Già đủ để bình thản lắng nghe con tim mình muốn gì. Già đủ để không còn thấy ý kiến trái chiều là đỏ mặt tranh cãi, đủ để nhẹ mỉm cười khi nghe một lời chê bai, đủ để không còn tức giận hơn thua khi bị ai đó đặt điều đả kích.

Một năm với đủ cả những niềm vui, nỗi buồn, lo âu, trăn trở. Nhưng sau tất cả, tôi nhìn đâu cũng có những yêu thương. Yêu thương từ mẹ cha, từ anh em, từ gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ.

Một dòng trạng thái buồn vu vơ trên mạng xã hội cũng nhận về rất nhiều thăm hỏi, sẻ chia. Chỉ vậy thôi để tôi nhận ra rằng, chúng ta chẳng hề vô tình lướt qua nhau, dẫu mỗi người ai cũng nhiều âu lo, bận rộn.

Vài hôm trước, có anh bạn đăng một dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân: "Con ước một sớm mai thức dậy, mình bỗng trở lại như ngày còn nhỏ, bố còn trẻ và tóc mẹ vẫn còn xanh. Những sum họp đủ đầy giờ chỉ còn là ký ức". Bố anh ấy vừa mất cách đây không lâu, khiến mùa đông thêm phần lạnh lẽo.

Tôi hình dung ra mùa xuân này, khi người người nhà nhà sum vầy đón chào năm mới, anh sẽ nhớ bố mình nhiều biết bao nhiêu. Mồ côi ở tuổi nào cũng chênh vênh, đớn đau, cũng khiến đất trời như không còn sắc nắng.

Chứng kiến những mất mát của người khác để thấy rằng, điều đáng sợ nhất trong cõi này không phải là thiếu thốn bạc tiền, không phải là lọc lừa, phụ bạc, mà ấy là sự mất mát khi mất đi những người mình thương yêu. Sự mất mát mà tháng năm có đi qua, mọi thứ có thể nguôi ngoai nhưng không thể nào khỏa lấp cho đủ đầy như cũ.

Mỗi người có cho mình một con đường đi, một lựa chọn sống. Tôi cũng như bao người, có những niềm vui và nỗi buồn riêng. Có những thời điểm, tâm trạng bâng khuâng, nhẹ nhàng tựa mây bay. Cũng có những ngày, nỗi lo lắng, sợ hãi ập về khiến tâm can nặng nề như đeo đá.

Khóc chán rồi cũng phải tự vỗ về mình. Rằng ai cũng có lúc hạnh phúc, lúc khổ đau. Chẳng qua, ta đã chú ý quá nhiều đến nỗi buồn mà quên đi những lúc sướng vui, hồ hởi.

Và tôi nhận ra, những khó khăn trong đời khiến bản thân mạnh mẽ thêm một chút. Những vấp ngã trong đời khiến tôi biết cẩn trọng trong mỗi bước đi, dẫu đôi khi có e dè.

Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời chẳng hề đơn giản, nhưng cũng không phải là nút thắt không thể cởi buông. Chỉ cần ta cứ bình tĩnh mà sống, mà yêu, mà vững vàng đi qua những ngày giông gió.

Đôi khi, chúng ta vẫn "ước gì thời gian quay trở lại" để ta có thể sửa những lỗi lầm, để ta đừng làm tổn thương những người ta yêu và rộng lượng với cả những lỗi lầm của người khác. Ước để biết rằng, có những thứ trong đời mãi mãi chỉ có thể ước mà thôi, để thận trọng hơn ngay cả trong yêu ghét ở đời.

Ngày cứ nối ngày qua đi, tháng năm cứ nối đuôi nhau chảy mãi. Hết năm này lại sang năm khác, qua mùa đông lại đến mùa xuân. Một vòng tuần hoàn cứ lặp lại thế thôi, mà cuối năm nào cũng có những bâng khuâng, chộn rộn.

Lòng hân hoan khó tả khi nghe một ca khúc xuân, khi xem một đoạn quảng cáo có cảnh gia đình đoàn viên, khi nghe tiếng ai đó hỏi han nhau ngày nào về quê ăn Tết…

Những ngày cuối năm, người ta vội vàng hơn mà cũng dịu dàng hơn. Dù buồn, dù vui thì cũng sắp hết một năm rồi. Những giận hờn buồn tủi, những mất mát đắng cay, những thất bại nhọc nhằn thôi gửi năm cũ để chúng mang về quá khứ.

Ước gì mỗi chúng ta đều có một bàn phím trong đầu. Những chuyện muốn quên đi, những điều không muốn nhớ, chỉ cần nhấn phím "Delete" là xóa sạch tất cả, không còn dấu vết thì tốt biết bao.

Nhưng thôi, sắp năm mới rồi, ngồi nhìn lại những ngày đã cũ là để thắp lửa cho những hy vọng và niềm tin vào ngày mai. Thời tiết dù nắng hay mưa, dù ấm áp hay lạnh giá cỡ nào, xuân về, hoa đào vẫn nở. Chẳng ích gì khi cứ hoài niệm về những ngày đã qua và hối tiếc vì những điều đã không làm lại được.

Năm mới, chẳng mong cầu điều gì to tát, chỉ cầu hai chữ "an yên" cho bản thân mình, cho những người thương yêu và cho tất cả. Ngày mới, năm mới, chẳng lý do gì lòng cứ vướng bận những cũ xưa.

Nào, chúng ta cùng sẵn sàng đón chào năm mới.