Hà Nội: Ô tô tải bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3

Tối 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin, khoảng 18h cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) xảy ra vụ cháy ô tô tải.

Vụ cháy nhìn từ xa (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Vào thời gian trên, ô tô tải BKS 29C-557.xx di chuyển theo hướng Khuất Duy Tiến - Mai Dịch, khi tới đoạn ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, bất ngờ phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Chiếc ô tô tải bị cháy trên đường Vành đai 3 trên cao hướng Khuất Duy Tiến đi Mai Dịch (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân điều 2 xe chữa cháy cùng 14 chiến sỹ ra hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Sau khoảng vài phút đám cháy được dập tắt, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông bị ùn ứ", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân thông tin.