Đốt đống rác ven đường làm cháy ô tô

Ngày 21/10, theo thông tin từ UBND phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng), khoảng 13h45 ngày 19/10, Công an phường Đằng Hải nhận được tin báo trước cửa số nhà 48, đường Mai Trung Thứ, thuộc địa bàn phường xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Long).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đằng Hải đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải An dập tắt đám cháy.

Bước đầu xác định, một người đàn ông ở địa phương đã châm lửa đốt đống cành cây khô trên vỉa hè. Đống lửa cháy lan sang ô tô con BKS 15K-146.xx của anh N.M.P. (26 tuổi, ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đỗ gần đó.

Hậu quả, ô tô của anh P. bị cháy bên phải, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Công an phường Đằng Hải đã phối hợp với Đội điều tra tổng hợp và VKSND quận Hải An, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Được biết người đàn ông đốt lửa mắc bệnh tâm thần.