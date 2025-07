Hà Nội di dân chung cư nguy hiểm, Lào Cai sơ tán gần 100 gia đình

Tối 21/7, chính quyền địa phương đã vận động, tổ chức di dời ngay trong đêm toàn bộ hộ dân ở chung cư G6A Thành Công (chung cư nguy hiểm cấp độ D) (phường Giảng Võ, Hà Nội) để phòng chống bão Wipha (bão số 3).

Lãnh đạo phường Giảng Võ cho biết tổng cộng 18 nhân khẩu đang sinh sống tại 8 căn hộ, trong đó hai người trên 75 tuổi và hai trẻ dưới 14 tuổi.

Theo vị lãnh đạo phường Giảng Võ, trong thời gian phải tạm di dời tránh bão, chính quyền sẽ tổ chức hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân, đồng thời bố trí dân quân chốt trực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho cư dân ở chung cư cũ.

Lực lượng chức năng vận động, hỗ trợ người dân trú bão Wipha (Ảnh: T.Nghĩa).

Đây là lần thứ hai chính quyền tổ chức di dời người dân ở khu chung cư cũ G6A Thành Công để tránh bão. Trước đó hồi tháng 9/2024, phòng chống bão Yagi, quận Ba Đình đã tổ chức di dân khu vực này.

Từ năm 2016, cơ quan kiểm định đã công bố khối 1 và 2 nguy hiểm cấp D phải di dân để phá dỡ, xây dựng lại. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân G6A vẫn ở lại ngay cả khi phía ngoài chung cư đã được quây tôn kín.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết trong 24 giờ qua, Hà Nội có mưa, mưa vừa. Lượng mưa từ 1h ngày 21 đến 1h ngày 22/7 phổ biến từ 20-40mm.

Theo cơ quan này, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ sáng sớm 22/7 đến sáng sớm 24/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn (>100mm/3h). Ngày 24-25/7, Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Để ứng phó bão Wipha, tối 21/7 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động rà soát khu dân cư, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu.

Đồng thời, tổ chức kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, giông lốc trước bão..., theo yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội.

Lào Cai di dời gần 100 hộ dân trong đêm để tránh sạt lở, lũ quét

Tính đến 23h ngày 21/7, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) đã vận động di dời 98/154 hộ dân về nơi ở an toàn. Theo nhà chức trách, đây là những hộ dân đang sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, chính quyền xã Châu Quế đã huy động lực lượng dân quân, công an, lực lượng thôn bản triển khai việc di dời, di chuyển đồ dùng sinh hoạt, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân, huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, để đề phòng nguy cơ sạt lở khi bão Wipha đổ bộ vào đất liền.

Ngoài ra, tại xã Châu Quế, 11 điểm có nguy cơ sạt lở taluy dương và các điểm nguy cơ ngập úng ở các trục đường giao thông đã được chính quyền địa phương xã Châu Quế cắm biển cảnh báo.

Trong đêm 21/7, tại xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai), chính quyền cũng đã di dời khẩn cấp 2 hộ dân đi tránh lũ quét trong đêm.

Người dân được di dời tới khu vực an toàn trong đêm (Ảnh: Nguyễn Hương).

Theo đó, khoảng 22h cùng ngày, ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng đã trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, vận động và di dời khẩn cấp người dân tại khu vực thôn Khe Dẹt - khu vực ngầm tràn có địa hình thấp, tiềm ẩn nguy cơ cao khi mưa lớn kéo dài, đến nơi an toàn trong đêm.

Lực lượng chức năng xã Châu Quế cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở (Ảnh: Thu Nhài).

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định có hai hộ dân với 10 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ lũ quét trực tiếp đe dọa.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực ngầm tràn, UBND xã Phong Dụ Thượng đã chỉ đạo mắc hệ thống bóng điện chiếu sáng tạm thời, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24, đặt biển cảnh báo và tổ chức chốt gác, nghiêm cấm người dân qua lại khi nước dâng cao.