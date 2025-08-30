Hà Nội chi hơn 850 tỷ đồng để tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường năm nay để triển khai tặng quà tới người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Động thái này của Hà Nội diễn ra sau khi Thủ tướng có Công điện số 149 về việc mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng nhân dịp A80.

Tổng kinh phí thực hiện ở Hà Nội là hơn 858 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường sẽ thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo ý nghĩa tri ân, gắn kết cộng đồng, mang lại niềm vui cho từng gia đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Người dân reo hò khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông tin về hình thức tặng quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2/9, Bộ Tài chính cho biết người được tặng quà là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Bộ Tài chính đưa ra các hình thức tặng quà gồm có thể tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Theo đó, chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Công dân có thể nhận quà theo một trong 2 hình thức khác như chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Bên cạnh đó, công dân có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

UBND cấp xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND cấp xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Bộ Tài chính cho biết sẽ bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã ký Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.