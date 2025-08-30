Hôm nay, người dân bắt đầu nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Bộ Tài chính mới đây chính thức thông tin về hình thức tặng quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2/9.

Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Bộ Tài chính đưa ra các hình thức tặng quà.

Thứ nhất là tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Theo đó, chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Người dân sẽ được nhận 100.000 đồng dịp 2/9 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, công dân có thể nhận quà theo một trong 2 hình thức.

Hình thức đầu tiên là chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VneID.

Thứ 2 là nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VneID.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Bộ Tài chính cho biết sẽ bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.