Thủ tướng: Khẩn trương tặng quà 100.000 đồng cho nhân dân dịp 2/9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 152 ngày 30/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, Thủ tướng đã có Công điện số 149 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng ký Quyết định số 1867 ngày 29/8 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp 2/9. Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà đến các địa phương.

Để triển khai kịp thời việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Bộ, cơ quan liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân.

Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP).

Ngày 29/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263 về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nghị quyết nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Cụ thể, hình thức tặng quà là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID với trường hợp đã có tích hợp tài khoản hoặc trực tiếp bằng tiền với trường hợp chưa có tài khoản tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Nghị quyết cũng nêu rõ rằng bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho ngân sách các tỉnh, thành phố hơn 10.700 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho nhân dân theo số liệu nhân khẩu do Bộ Công an cung cấp.