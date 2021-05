Hà Nội: Buýt nhanh BRT càng chạy càng lỗ sau 4 năm thí điểm

Dân trí Sở Giao thông vận tải Hà Nội thừa nhận dù tổng sản lượng vận chuyển hành khách của tuyến buýt nhanh BRT 01 (Yên Nghĩa - Kim Mã) có sự tăng trưởng nhưng doanh thu lại giảm dần theo từng năm.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc đánh giá hiệu quả tuyến buýt nhanh BRT 01 Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã sau hơn 4 năm chạy thí điểm.

Dù có sự tăng trưởng về sản lượng hành khách đi buýt nhanh BRT nhưng doanh thu lại giảm dần sau 4 năm thí điểm.

Tuyến buýt nhanh BRT 01 có lộ trình hoạt động từ Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đến Bến xe Kim Mã (quận Ba Đình) là tuyến BRT được đầu tư thí điểm đầu tiên ở Hà Nội cũng như Việt Nam. Qua nhiều năm xây dựng, đến tháng 1/2017, tuyến BRT đầu tiên của Hà Nội chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Trong quá trình hoạt động, dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo báo cáo của Trung tâm Điều hành Giao thông công cộng Hà Nội và Tổng công ty Vận tải Hà Nội, sau hơn 4 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT 01 đã mang lại hiệu quả nhất định… sản lượng hành khách ngày càng tăng trưởng.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, tổng hành khách vận chuyển năm 2018 đạt 5,3 triệu lượt, tăng 6,3% so với năm 2017; sản lượng năm 2019 đạt 5,5 triệu lượt, tăng 3,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018. Đến năm 2020, sản lượng đạt 5,35 triệu lượt, giảm 2,6% so với năm 2019 (nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19).

Đáng chú ý, dù sản lượng lượt hành khách có sự tăng trưởng nhưng doanh thu liên tục giảm theo từng năm.

Cụ thể, doanh thu năm 2018 đạt 27,5 tỷ đồng, nhưng doanh thu năm 2019 chỉ đạt 24,8 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu năm 2020 chỉ đạt 15,2 tỷ đồng. Tỷ lệ trợ giá/chi phí năm 2018 chỉ là 26,6% thì năm 2019 là 36,6%.

Trước những ý kiến khác nhau về việc có nên đầu tư BRT tại Hà Nội tiếp hay không, UBND thành phố đã giao Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội khảo sát, đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên đến nay, cơ quan này chưa có kết quả thực hiện.

Còn theo quan điểm của Sở Giao thông vận tải Hà Nội thì cần phải có nghiên cứu đánh giá một cách khoa học và thực tiễn về hiệu quả của tuyến buýt nhanh BRT 01. Từ đó, làm rõ những mặt được, tồn tại, hạn chế của loại hình vận tải hành khách công cộng này để cân nhắc xem có tiếp tục quy hoạch và đầu tư các tuyến BRT trong tương lai hay không.

Nguyễn Trường