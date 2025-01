Hà Nam có nữ Phó giám đốc Công an tỉnh

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng Công an TP Phủ Lý giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (Ảnh: Công an Hà Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền và bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, trọng trách mới, Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, giao trọng trách mới.