Đại tá Nguyễn Quốc Vương làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Chiều 7/11, tại trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, Trung tướng Hoàng Đức Lừng công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng thuộc Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Trần Hải).

Trung tướng Hoàng Đức Lừng và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đánh giá cao ông Nguyễn Hữu Phước, ông Nguyễn Quốc Vương đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ. Trong bất kỳ môi trường công tác nào, cả hai cán bộ này đều phát huy được năng lực chuyên môn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đề nghị 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ về mọi mặt và đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Khánh Hòa giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Vương, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ công bố quyết định của Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Thọ đã trao tặng kỷ niệm chương Hùng Vương cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (nguyên là Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) về những cống hiến xuất sắc trong quá trình công tác tại Phú Thọ.