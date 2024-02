Ngày 22/2, Công an xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ xấu lợi dụng lấy đi xe máy khi đang đi đường. Công an xã đang phối hợp cùng Đội hình sự Công an huyện Cư M'gar điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo phản ánh của anh Ksơr Chương (32 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), hôm 18/2 (mùng 9 Tết), anh cùng hai người anh họ điều khiển 3 chiếc xe máy di chuyển từ Gia Lai vào TPHCM.

Bị lấy mất xe máy khi đang giúp người, nam thanh niên đăng lên mạng xã hội để cảnh báo (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Anh Ksor Chương kể, do đoạn đường đi xa trên 500km nên mọi người thống nhất khi đi đến ngã 3 cuối của một tuyến đường dài sẽ dừng xe nghỉ ngơi và đợi nhau.

Quá trình di chuyển ngang qua tuyến đường tránh Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), anh Siu Khêng (36 tuổi, anh họ của anh Ksơr Chương) phát hiện một nam thanh niên đang dắt bộ chiếc xe máy cũ trên đoạn đường dốc nên dừng lại để giúp.

"Lúc này tôi đã chạy vượt quá, ngoái nhìn lại thấy anh Siu Khêng đang giúp đỡ thanh niên kia. Do đó tôi chạy đến ngã 3 cuối đường để chờ anh tới. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu, thấy anh Siu Khêng chạy bộ đến hô hoán nói đã bị cướp xe máy rồi, nghe vậy tôi liền đuổi theo nhưng không kịp nữa", anh Ksơr Chương kể.

Người đàn ông nói thêm, khi thấy nam thanh niên đẩy bộ xe máy, anh Siu Khêng nói người này đổi xe tạm, lái xe của anh để anh đẩy xe giúp qua con dốc cao.

Nam thanh niên đã cuỗm lấy xe máy kèm chiếc vali phía sau rồi tẩu thoát (Ảnh: Trích xuất camera an ninh).

Theo lời kể của người bị hại, sau khi đẩy giúp xe một quãng đường dài cho nam thanh niên để đưa vào tiệm sửa xe bên đường, nam thanh niên bất ngờ lái xe máy của anh Siu Khêng chạy mất.

"Anh tôi làm công nhân vất vả, gom góp cả năm mới mua được chiếc xe máy, vì lòng thương người mà bị mất xe nên rất sốc và buồn bã. Bị mất xe, mấy hôm nay người thân phải qua phòng trọ chở anh đến công ty làm", anh Ksor Chương chia sẻ.

Ngoài mất xe máy, phía sau yên xe còn cột theo chiếc vali bên trong có một số trang sức vàng trị giá trên 10 triệu đồng của vợ chồng anh Ksor Chương nhờ anh họ chở dùm. Trước sự việc, anh Ksor Chương, anh Siu Khêng đã đến công an trình báo với mong muốn sớm tìm ra kẻ xấu.

Do bức xúc, anh Ksor Chương đã đăng tải câu chuyện anh họ bị mất xe lên mạng xã hội Facebook để ai phát hiện chiếc xe báo lại cho khổ chủ, đồng thời cảnh báo mọi người cẩn thận khi giúp đỡ người lạ trên đường.