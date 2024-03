Gần 100 vụ va chạm, tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận về tình hình giao thông trong thời gian khai thác tạm dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày 25 Tết (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo VEC E, từ ngày 29/4/2023 tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đưa vào khai thác tạm. Đến nay, VEC E ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đạt trên 5,3 triệu lượt xe (trung bình hơn 17.000 lượt xe/ngày, đêm).

Trong thời gian trên, VEC E ghi nhận gần 100 sự cố va chạm, tai nạn giao thông xảy ra khiến 7 người thương vong; 500 vụ xe máy và người đi bộ cố tình vượt chốt trực lưu thông trên đường cao tốc.

Riêng tại địa phận Đồng Nai, VEC E ghi nhận 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, đều xảy ra tại huyện Xuân Lộc.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, VEC E đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và Ban An toàn giao thông Bình Thuận tuyên truyền, thông báo rộng rãi về số điện thoại hỗ trợ khách hàng khi tham gia trên đường cao tốc.

Một ô tô bị hất văng ra khỏi làn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hôm Mùng 7 Tết Giáp Thìn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cụ thể có số điện thoại đường dây nóng của đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc 02862529191và của lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường này 02838290252. Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ và giải đáp các vấn đề liên quan đến đường cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khởi công tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Tuyến cao tốc có điểm đầu nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam và điểm cuối ở nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Vận tốc thiết kế của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tối đa 120 km/h và tối thiểu 60 km/h.