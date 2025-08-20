Ngày 20/8, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng do người người dân chủ động giao nộp.

Trước đó, vào chiều 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc, trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân phát hiện cá thể gà lôi trắng bay vào quán nước ở khu vực công viên hồ Thủy Tiên. Người này đã chủ động báo tin và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Cá thể gà lôi trắng bay lạc vào quán nước của người dân ở khu vực công viên hồ Thủy Tiên, thành phố Huế (Ảnh: UBND phường Thủy Xuân cung cấp).

Ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trung tâm, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết đơn vị đã hỗ trợ UBND phường Thủy Xuân hoàn thành các thủ tục tiếp nhận và bàn giao cá thể gà lôi trắng nói trên cho Vườn quốc gia Bạch Mã quản lý, chăm sóc.

Đến 20h cùng ngày, Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân, cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Huế.