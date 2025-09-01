Dùng sinh trắc học nhận diện người phụ nữ đi lạc hơn 500km

Chiều 1/9, Thượng tá Trần Đức Thịnh, Trưởng Công an xã Đô Lương (Nghệ An), cho biết đơn vị đã giúp một phụ nữ quê ở Sơn La trở về với gia đình sau thời gian dài người này mất liên lạc.

Trước đó, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác của Công an xã Đô Lương phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu mệt mỏi, đói lả, lo lắng, khả năng giao tiếp hạn chế và không nói được tiếng Kinh.

Bà Sùng tại Công an xã Đô Lương (Ảnh: CA xã Đô Lương).

Công an xã Đô Lương đã đưa người phụ nữ này về trụ sở để chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ và xác minh nhân thân.

Sau đó, Công an xã Đô Lương đăng tải thông tin trên mạng xã hội, phát thông báo qua loa truyền thanh, liên hệ công an các địa phương; đồng thời nhờ những cán bộ, người dân biết tiếng Mông, Thái, Lào, Thổ và một số tiếng dân tộc vùng cao để có thể giao tiếp với người phụ nữ, qua đó tìm manh mối về thân nhân và địa chỉ cư trú.

Công an xã Đô Lương cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, sử dụng thiết bị di động để xác minh sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt.

Kết quả xác định người phụ nữ là bà Thào Thị Sùng (SN 1976, trú tại bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La) - cách Nghệ An hơn 500km. Công an xã Đô Lương đã liên hệ với Công an xã Co Mạ để tìm người thân cho bà Sùng.

Bà Sùng được Công an xã Đô Lương đón xe khách đưa về quê Sơn La (Ảnh: CA xã Đô Lương).

Theo Trưởng Công an xã Đô Lương, sau khi xác định được danh tính, đơn vị đã liên hệ với người thân của bà Sùng. Phía gia đình đề nghị công an hỗ trợ làm thủ tục để bà đi xe khách về Sơn La.

“Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, liên hệ nhà xe và hỗ trợ thêm một khoản tiền đưa bà Sùng về quê an toàn”, Thượng tá Thịnh chia sẻ.

Bà Sùng vốn không minh mẫn, đi lạc từ ngày 20/6. Suốt hơn hai tháng, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Khi nhận được thông tin từ Công an xã Đô Lương, người thân xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an đã giúp bà trở về đoàn tụ.