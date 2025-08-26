CSGT Hà Nội giúp cụ ông 84 tuổi đi lạc dưới mưa về nhà

Chiều 26/8, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 10h20 cùng ngày, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7) trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến đã phát hiện, giúp đỡ một cụ ông bị đi lạc, đang ngồi một mình dưới mưa.

CSGT đưa cụ ông vào nơi khô ráo, kiểm tra thông tin của cụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, thời điểm phát hiện, cụ ông có biểu hiện không bình thường, ngồi một mình dưới mưa, người cụ đã tím tái vì lạnh, bên cạnh có hai túi nilon đựng quần áo và giấy tờ cá nhân.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định cụ là L.Q.T. (84 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt, trong giấy tờ tùy thân của cụ có thẻ đảng viên với 47 năm tuổi Đảng.

Gia đình đưa cụ T. về nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác sau đó đã đưa cụ ông vào nơi khô ráo nghỉ ngơi, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị để nhanh chóng liên hệ với Công an phường Tây Hồ xác minh, tìm người thân cho cụ.

Đến 12h15 cùng ngày, anh L.Q.A. (50 tuổi, con trai cụ) đã có mặt và đón cụ về nhà an toàn. Thay mặt gia đình, anh L.Q.A. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ CSGT đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp đỡ bố anh trong điều kiện mưa to, gió lớn, nhiều tuyến đường bị ngập lụt.