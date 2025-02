Điều bất ngờ trong chiếc túi màu đen bên đường

Ngày 27/2, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã trao trả số tiền 106 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn sau khi người này không may đánh rơi.

Trước đó, vào ngày 20/2, bà Trương Thị Bông (52 tuổi), trú tại phường An Hải Bắc, đã nhặt được một túi ni lông màu đen chứa số tiền lớn khi đi qua tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Công an phường An Hải Bắc và bà Bông trao trả lại số tiền cho ông An (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau đó, bà Bông đến Công an phường An Hải Bắc để trình báo và nhờ tìm kiếm người đánh rơi để trao trả. Công an kiểm đếm và lập hồ sơ tiếp nhận số tiền 106 triệu đồng có trong túi.

Qua quá trình xác minh, công an xác định số tiền này thuộc về ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc). Ông An không may đánh rơi số tiền tích góp được khi di chuyển từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Sông Hàn.

Sau khi nhận lại tài sản, ông An viết thư bày tỏ lòng cảm kích đối với bà Bông và các cán bộ Công an phường An Hải Bắc vì sự giúp đỡ nhiệt tình của họ.