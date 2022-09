Diễn biến mới vụ thanh niên mua thẻ không trả tiền

Ngày 17/9, ông Nguyễn Đăng Thành - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận, công an xã phối hợp các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An). Hoàng là người mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại của người đàn ông bán tạp hóa ở Hưng Lộc nhưng không trả tiền mà bỏ chạy.

Ông Lê Quang Huy lao ra đường đuổi theo người khách mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào không trả tiền (Hình ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào tối 16/9, trên mạng xã hội lan truyền video với nội dung nam thanh niên đến ki ốt bán tạp hóa của ông Lê Quang Huy (SN 1960, trú xã Hưng Lộc) mua 4 thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, người này sau đó không thanh toán tiền mà cầm thẻ cào bỏ chạy.

Hình ảnh người chủ quán tạp hóa đã luống tuổi hốt hoảng lao ra đuổi theo vị khách quỵt tiền nhưng không thành khiến nhiều người dùng mạng xã hội thương cảm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 15/9 nhưng nạn nhân không đến trình báo cơ quan chức năng.

Tối 16/9, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Hưng Lộc đã đến hiện trường, làm việc với chủ quán tạp hóa để xác minh thông tin, đồng thời triển khai lực lượng truy tìm thanh niên nói trên.

Người đàn ông (khoanh đỏ) lao ra đường, đuổi theo nam thanh niên cướp 4 thẻ cào trị giá 2 triệu đồng nhưng bất thành (Ảnh cắt từ clip).

Hơn nửa ngày sau khi vào cuộc truy tìm, đến trưa hôm nay (17/9), lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng. Danh tính vị khách mua thẻ cào không trả tiền nói trên được xác định là Cao Xuân Hoàng (SN 1990, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An), hiện làm shipper tại thành phố Vinh.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi của mình. Do cần tiền nạp vào tài khoản để chơi "tài xỉu" nên Hoàng đã lừa chủ quán tạp hóa, lấy thẻ cào điện thoại rồi bỏ chạy .

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Quang Huy - chủ quán tạp hóa xác nhận sáng 17/9, người nhà của Hoàng cũng đã đến gặp vợ chồng ông xin lỗi và thay thanh niên này trả số tiền 2 triệu đồng thẻ cào điện thoại.

Ông Lê Quang Huy từ chối sự hỗ trợ của cộng đồng mạng (Ảnh: T. Tùng).

"Tôi bán thẻ cào, cứ 100 nghìn đồng thì chỉ được 4 nghìn đồng. Anh thanh niên mua 4 thẻ loại 500 nghìn, tổng tiền là 2 triệu đồng. Nên khi anh ta bỏ chạy, tôi tiếc quá, nghĩ là đuổi theo mong lấy lại được thẻ thôi chứ không nghĩ gì đến xe cộ đang đi lại trên đường, may không việc gì xảy ra", ông Huy cho hay.

Ông Huy không trình báo công an vì mong muốn sau khi sự việc đăng tải lên Facebook, thanh niên kia sẽ quay lại trả tiền, bản thân ông "không muốn đẩy ai vào tù". Từ tối qua nhiều người cũng xin số tài khoản ngân hàng của ông để hỗ trợ một phần thiệt hại nhưng ông Huy từ chối.

"Vợ chồng tôi có tuổi rồi nhưng buôn bán nhì nhằng cũng đủ sống. Số tiền đó các anh chị dành cho hoàn cảnh khác khó khăn hơn", ông Huy nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.