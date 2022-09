Người đàn ông bất lực đuổi theo thanh niên mua thẻ cào không trả tiền

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại một ki ốt bán tạp hóa trên đường Lê Viết Thuật (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) vào lúc 17h45 ngày 15/9.

Nam thanh niên áo đen được cho là mua 4 thẻ cào điện thoại mệnh giá 500 nghìn đồng và không trả tiền (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin cho biết, một thanh niên tầm 30 tuổi tới ki ốt mua 4 chiếc thẻ cào điện thoại, loại mệnh giá 500 nghìn đồng nhưng sau đó chưa trả tiền đã bỏ chạy. Người đàn ông bán hàng bị bất ngờ, lao ra đường đang đông đúc xe cộ để đuổi theo, tuy nhiên nam thanh niên đã kịp leo lên xe, rồ ga phóng đi. Toàn bộ sự việc được camera tại cửa hàng ghi lại.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng vạn lượt chia sẻ, bình luận. Phần lớn dân cư mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động của nam thanh niên.

"Thanh niên sức dài vai rộng, không làm mà ăn, lại đi ăn cướp của ông già"..., người dùng mạng xã hội bức xúc.

Nam thanh niên quay người đi khi chưa thanh toán số tiền 2 triệu đồng (Ảnh cắt từ clip).

Một số người dùng Facebook phân tích hành vi mua thẻ cào trị giá 2 triệu đồng nhưng không trả tiền mà bỏ chạy của thanh niên đủ cấu thành tội "Cướp tài sản" và khuyên người này sớm quay lại trả tiền cho ông cụ để được pháp luật khoan hồng.

Nhiều người hảo tâm còn ngỏ ý mong muốn được hỗ trợ ông chủ quán tạp hóa một phần kinh tế.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bán hàng tạp hóa là ông L.Q.H. Ki ốt nói trên do vợ chồng ông H. thuê để ở và bán hàng kiếm thêm thu nhập. Trong video do camera an ninh của cửa hàng ghi lại, sau khi hỏi mua 4 thẻ cào mệnh giá 500 nghìn đồng, nam thanh niên hỏi số tài khoản ngân hàng của ông để thanh toán, trong khi đó ông cụ liên tục nhìn vào điện thoại để kiểm tra biến động số dư.

Cụ ông (khoanh đỏ) lao ra đường đuổi theo nam thanh niên (Ảnh cắt từ clip).

Khi phát hiện nam thanh niên định rời đi khi tiền chưa về, ông H. yêu cầu để lại thẻ cào nhưng người này đã nhanh chóng bỏ chạy.

Tối 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin. Ngay trong tối 16/9, công an xã đã làm việc với ông H. để xác minh sự việc.