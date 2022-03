Đầu xe khách nát bét sau tai nạn, tài xế tử vong tại chỗ

Sáng 1/3, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên - cho biết, trên địa bàn thị xã Sông Cầu vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo với xe khách làm một người tử vong, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CACC).

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng nay 1/3, giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 78C-05130 kéo theo rơ-moóc BKS 78R-00267 do tài xế Nguyễn Thế B. (36 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển và xe khách 77B-02301 do tài xế Nguyễn Văn C. (48 tuổi, trú tỉnh Bình Định) điều khiển chạy phía sau cùng chiều.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể tài xế xe khách ra ngoài (Ảnh: CACC).

Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Nguyễn Văn C. tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong cabin. Ngoài ra, 10 hành khách trên xe khách bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cũng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.