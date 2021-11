Đất đá từ trên núi ầm ầm đổ xuống, người dân chạy "bán sống bán chết"

Dân trí Vụ sạt lở núi ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam sáng nay 18/11 khiến một nhà dân bị cuốn trôi, chủ nhà bị thương; trụ điện cao thế trong khu vực xảy ra sự cố bị đổ sập.

Trưa 18/11, ông Trần Toại, Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến một người bị thương và một căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Núi sạt lở làm ngôi nhà của anh Trần Hữu Phước đã bị vùi lấp hoàn toàn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay 18/11, người dân dưới chân núi Chim tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My phát hiện một vết nứt bên trên sườn núi nên báo cho chính quyền địa phương để di dời dân đến nơi an toàn.

Khi người dân đang di dời tài sản thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, một phần quả núi đổ sập xuống khu dân cư làm ngôi nhà của anh Trần Hữu Phước đã bị vùi lấp hoàn toàn. Chủ nhà bị thương đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Anh Trần Hữu Phước bị thương được người dân đưa đi cấp cứu (Ảnh: Trích xuất clip).

Một người dân sống tại khu vực trên cho biết, vào thời điểm trên khi mọi người đang dọn dẹp thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, nhìn thấy đất đá đổ ầm ầm xuống thì hoảng sợ hô hoán kéo chạy lên chỗ cao. Vụ sạt lở cũng làm trụ điện trung thế 35 kV đổ sập vào nhà dân.

Núi sạt lở cuốn trôi nhà dân ở huyện Bắc Trà My (Clip: Tuấn Tú - Thúy Vân)

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My đã di dời 18 hộ dân tại xung quanh khu vực sạt lở; đồng thời, tiếp tục vận động các hộ dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Người dân bỏ chạy khi chứng kiến vụ sạt lở núi (Ảnh: CTV).

Dự báo, mưa lớn vẫn còn tiếp tục diễn ra tại huyện miền núi Bắc Trà My trong 24 giờ đến, lượng mưa đo được tại địa phương này từ 250 đến 350mm gây ra nhiều điểm sạt lở trên nhiều tuyến đường và ở khu dân cư.

Công Bính