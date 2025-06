Dân mừng đến quên ăn khi thoát cảnh “nín thở” đi cầu tạm qua sông

Chiều 27/6, UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã khánh thành cầu Hóc Công bắc qua sông Hà Thanh đến thôn Cảnh An 1 (xã Phước Thành) trong niềm hân hoan của người dân nơi đây. Nghe tin khánh thành cầu, nhiều người dân xóm 4 mừng đến quên ăn cơm trưa, nôn nao chờ dự lễ.

Ông Phan Đức Đệ (50 tuổi), xóm trưởng xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, cho biết việc khánh thành cầu Hóc Công có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bà con nhân dân xóm 4, thôn Cảnh An 1. Giờ đây, cây cầu Hóc Công đã trở thành hiện thực, nối liền đôi bờ, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho địa phương trong tương lai.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (đứng giữa) cùng lãnh đạo huyện Tuy Phước cắt băng khánh thành cầu Hóc Công (Ảnh: Công Sơn).

“Hình ảnh của những bậc phụ huynh phải cõng con em trên lưng đưa qua sông đến trường học trong những ngày mưa bão, hay cõng trên lưng các cụ già đau yếu qua sông đi khám bệnh. Có lẽ những hình ảnh ấy sẽ mãi là những ký ức không thể nào quên”, ông Đệ xúc động.

Bà Nguyễn Thị Chức (65 tuổi), xóm 4, thôn Cảnh An 1, cho biết trước đây mỗi mùa lũ về cây cầu tạm này lại bị hà bá “nuốt chửng”. Qua lũ, người dân kiếm gỗ, tre nứa, bỏ công sức ra làm lại cầu. Mỗi lần như vậy chi phí tốn hơn cả trăm triệu đồng.

“Hàng chục năm qua, người dân xóm 4 chúng tôi đối diện với nhiều khó khăn và cả những hiểm nguy. Mỗi khi qua cầu phải “nín thở”, nhất là những ngày mưa gió lớn. Giờ đây, có cầu bê tông vững chắc, mưa gió cũng yên tâm. Ô tô, xe máy chạy bon bon nên từ nhà đến trung tâm xã chỉ mất vài phút, rất thuận lợi”, bà Chức nói.

Trước đây, người dân xóm 4, thôn Cảnh An 1 phải đi qua cầu gỗ tạm bợ bắc qua sông Hà Thanh để đến trung tâm xã (Ảnh tư liệu: Doãn Công).

Cầu Hóc Công nằm trên tuyến đường trục thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước bắc qua sông Hà Thanh, nhằm phục vụ đi lại cho khoảng 200 hộ dân xóm 4 (xóm Hóc Công), thôn Cảnh An 1.

Trước đây là cầu tạm sử dụng vật liệu gỗ, tre nứa do nhân dân tự làm, chiều dài cầu 150m, bề rộng toàn cầu gần 4m. Việc lưu thông qua lại cầu dân sinh này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây mất an toàn do cầu sử dụng vật liệu thô sơ, kết cấu không ổn định.

Hằng năm, vào mùa mưa lũ cầu bị cuốn trôi làm chia cắt địa hình nên người dân, đặc biệt các học sinh không thể đi lại được.

Giờ đây, ô tô, xe máy chạy bon bon trên cầu bê tông vững chắc (Ảnh: Công Sơn).

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết cầu Hóc Công với chiều dài gần 260m, rộng 4m, có hệ thống phòng hộ và an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

“Việc đầu tư xây dựng cầu Hóc Công không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình của một vùng quê từng bị chia cắt bởi điều kiện tự nhiên.

Từ nay, dòng sông Hà Thanh không còn là rào cản mà trở thành điểm kết nối, nơi những chuyến xe nông sản sẽ bon bon ra chợ, những đứa trẻ sẽ đến trường không còn lo cảnh mưa lũ. Với người dân xóm 4, giấc mơ qua sông tưởng chừng xa vời nay trở thành hiện thực”, ông Nam nói.