Sẽ bố trí gần 600 tỷ đồng "xóa" cầu gỗ bắc qua sông Cái ở Nha Trang

Theo đó, Dự án Cầu Phú Kiểng được triển khai tại xã Vĩnh Ngọc (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do UBND thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 600 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 70%, ngân sách thành phố 30%, thực hiện trong giai đoạn năm 2024-2027.

Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phát triển hạ tầng khung, kết nối giao thông khu vực phía nam với khu vực phía bắc thành phố, phát triển đô thị.

Cầu gỗ Phú Kiểng nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Cầu Phú Kiểng mới có chiều dài dự kiến 280m; bề rộng cầu 18m, trong đó phần mặt đường dành cho xe chạy rộng 12m, lề bộ hành mỗi bên rộng 2m, giải phân cách giữa rộng 2m. Đến nay, dự án đã được thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định hiện hành.

Được biết, xã Vĩnh Ngọc có 3 thôn: Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 với khoảng 2.000 hộ dân nằm bên kia bờ sông Cái. Người dân các thôn này muốn vào trung tâm xã Vĩnh Ngọc để giao dịch, học hành phải đi đường vòng mất khoảng 30 phút.

Cầu gỗ được xây tạm bợ nên không đảm bảo an toàn cho việc lưu thông qua lại của người dân, đặc biệt vào ban đêm, mùa mưa bão (Ảnh: Trung Thi).

Cách đây 23 năm, một người dân địa phương đứng ra làm cầu gỗ Phú Kiểng cho người dân đi lại và có thu phí. Do cầu được làm từ những thanh gỗ, các trụ bê tông tạm bợ nên người dân cảm thấy bất an khi qua cầu, nhất là vào buổi tối và mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, khi có lũ lớn, chủ đầu tư cầu gỗ Phú Kiểng thường tháo dỡ một phần cầu để đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản, nên người dân lại phải đi đường vòng. Do đó, người dân rất mong cầu gỗ Phú Kiểng sớm được thay thế bằng một cây cầu bê tông chắc chắn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho lưu thông.