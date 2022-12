Cưỡng chế homestay xâm hại nghiêm trọng di sản Tràng An

Ngày 15/12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ homestay xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An (di sản thế giới Tràng An) của hộ ông Lưu Đình Quế, xã Ninh Xuân.

Homestay ông Lưu Đình Quế xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới Tràng An (Ảnh: DA).

Việc cưỡng chế, tháo dỡ được huyện Hoa Lư thực hiện từ sáng 14/12. Theo kế hoạch, việc tháo dỡ công trình sai phạm này sẽ được thực hiện trong nhiều ngày. UBND huyện Hoa Lư chủ trì việc cưỡng chế, đơn vị thực hiện tháo dỡ được thuê ngoài tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư thông tin, việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Lưu Đình Quế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ nhiều ngày qua, trước khi công việc cưỡng chế, tháo dỡ được tiến hành, các ngả đường dẫn vào khu vực homestay trái phép của gia đình ông Lưu Đình Quế được chốt chặn.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh: DA).

Sáng 15/12, lực lượng Công an huyện Hoa Lư cắt cử người đảm bảo an ninh trật tự từ xa. Các lối đường vào khu vực cưỡng chế đều cấm tuyệt đối người và các phương tiện. Trong ngày đầu thực hiện việc cưỡng chế, có gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đến hiện trường.

Vi phạm của hộ ông Lưu Đình Quế gây nhức nhối tại địa phương nhiều năm qua. Từ năm 2015 - 2021, ông Quế đã xây dựng hàng loạt công trình trái phép, tại nhiều khu vực trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An để phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch…

Các vi phạm này nhiều lần được Ban Quản lý Quần thế danh thắng Tràng An phát hiện lập biên bản, yêu cầu dừng các hoạt động thi công, xây dựng và tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cảnh quan.

Huyện Hoa Lư chủ trì việc cưỡng chế, tháo dỡ vi phạm, đơn vị thực hiện được thuê ngoài tỉnh Ninh Bình (Ảnh: DA).

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An hơn chục lần có văn bản đề nghị UBND huyện Hoa Lư và UBND xã Ninh Xuân xử lý dứt điểm vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh (lưu trú, du lịch) đối với hộ gia đình ông Lưu Đình Quế.

Huyện Hoa Lư nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm của hộ ông Quế. Tuy nhiên, ông này không chấp hành và nhiều lần chống đối, thách thức lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương.

Riêng trường hợp vi phạm của ông Lưu Đình Quế, UBND tỉnh Ninh Bình cũng nhiều lần có văn bản giao UBND huyện Hoa Lư và Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, các đơn vị liên quan, kiểm tra và xử lý nghiêm.

Công trình "khủng" xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới được ông Quế xây dựng trong nhiều năm trước khi bị cưỡng chế (Ảnh: NT).

Gần đây, khi lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm công trình homestay xây dựng trái phép của ông Quế tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, ông này ra mặt chống đối kịch liệt bằng những hành động phạm pháp.

Được biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lưu Đình Quế cùng nhiều thành viên trong gia đình ông này để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ"