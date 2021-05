Củng cố hồ sơ xử lý BN3051 vượt biên từ Lào về lây Covid-19 cho nhiều người

Dân trí Công an TP Hải Dương vừa cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý BN3051 (Đ.D.T., SN 1989, ở Hàm Nghi, phường Hải Tân) nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người.

Cơ quan chức năng làm việc với Đ.D.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại BN3051 (Đ.D.T., SN 1989) đã lây nhiễm Covid-19 cho 2 người. Bệnh nhân T. nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm…

Công an TP Hải Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự. Hiện Công an TP Hải Dương đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Đ.D.T. theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển dày đặc của ca bệnh, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguồn lây của trường hợp này.

Cụ thể ngày 5/5, ngay sau khi tiếp nhận kết quả truy vết của tổ truy vết thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương về bệnh nhân 3051, lãnh đạo Công an TP Hải Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra, xác minh nguồn lây nhiễm bệnh của trường hợp Đ.D.T.

Đ.D.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 5/5, các điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Dương, đã trực tiếp vào khu điều trị thuộc Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương điều tra, xác minh vụ việc.

Trong quá trình làm việc với lực lượng công an, T. khai báo quanh co, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Chiều ngày 7/5, Công an TP Hải Dương đã xác định rõ nguồn lây bệnh của T. BN3051 cũng khai nhận bản thân đã vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam vào ngày 20/4/2021.

Bệnh nhân Đ.D.T. (quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng) có anh họ tên là Đào Văn T. (SN 1979, nhà ở phố Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương), đang sinh sống ở Lào.

Cuối tháng 3/2021, T. lên xe khách giường nằm từ Hải Dương đi Quảng Trị, sau đó được đưa sang Viêng Chăn (Lào).

Tối 7/5, lực lượng chức năng phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng) đã phong tỏa quán karaoke New KTV, do liên quan đến BN 3094 (SN 2000, ở Hải Dương), là nữ tiếp viên của quán, cũng là bạn gái của T. (Ảnh: CTV).

Trong thời gian tại Lào, T. ở cùng với Đào Văn T. và chỉ đi lại quanh khu vực nơi ở của T. Tại đây, T. có tiếp xúc với nhiều người Việt Nam và người Lào. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở Lào đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tối 20/4, T. vượt biên về Việt Nam. Khoảng 19h ngày 22/4, T. bắt xe khách Bắc - Nam để về Hải Phòng. Khoảng 4h30 ngày 23/4, về đến Hải Phòng, T. xuống xe tại khu vực Cầu Niệm sau đó đi xe ôm về khách sạn Tường Vi 2, địa chỉ số 10 lô 22B Lê Hồng Phong. T. ở đây cùng với bạn là N.T.T. (đây là bạn gái của T., cũng là bệnh nhân 3094).

Khoảng 15h ngày 29/4, Đào Văn T. gọi điện cho T. báo tin trong số những người T. tiếp xúc tại Lào đã có ít nhất 4 người dương tính với Covid-19 và đang được cách ly điều trị. Khi đó T. cũng bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ.

Trần Thanh