Thêm ca bệnh và lịch trình "siêu dày đặc" ca mắc từng vượt biên sang Lào

Tối 7/5, lực lượng chức năng phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng) đã phong tỏa quán karaoke New KTV, do liên quan đến BN 3094 (SN 2000, ở Hải Dương), là nữ tiếp viên của quán (Ảnh: Hải Sâm).