Cục phó C06: "Không phạt người dân vì đốt pháo Z121 thiếu hóa đơn"

Liên quan đến việc quản lý sử dụng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khảo sát cho thấy các địa phương chưa thống nhất trong cách làm. Có nơi cho người dân đốt thoải mái, có nơi yêu cầu xuất trình hóa đơn. Cá biệt, có nơi yêu cầu người dân phải đăng ký thời gian, địa điểm trước khi đốt pháo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), đã có những lý giải cụ thể về tình trạng này.

Đốt pháo Z121 không cần giấy tờ

Trước tiên, ông Thắng khẳng định không có chuyện người dân bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ trước mỗi lần đốt pháo hoa Z121. Ông thừa nhận đòi hỏi này là không phù hợp trong bối cảnh người dân "xé lẻ" một lô pháo để biếu, tặng.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng (Ảnh: Báo CAND).

"Trường hợp công an muốn xử phạt người dân vì đốt pháo Z121 mà không có hóa đơn cũng không xử phạt được, vì không có quy định nào để xử lý", lãnh đạo C06 khẳng định.

Tuy nhiên, ông Thắng chia sẻ việc cán bộ công an đến nhà người dân để xác minh nguồn gốc pháo vẫn có thể xảy ra, bởi đây là trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với pháo hoa lậu.

"Nếu pháo hoa Z121 là hàng biếu tặng, không có hóa đơn, người dân cứ trao đổi, giải thích với công an. Không có cán bộ công an nào lại làm khó trong tình huống đó", Thiếu tướng Phùng Đức Thắng khẳng định.

Theo lãnh đạo C06, công an địa phương không nên làm khó người dân trong dịp Tết nếu đã xác định pháo hoa họ đốt là hàng Z121 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, lãnh đạo C06 cũng khẳng định người dân không cần đăng ký trước thời gian, địa điểm với công an địa phương trước khi đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Yêu cầu này từ địa phương (nếu có) là do cán bộ công an thiếu hiểu biết về quy định pháp luật.

Tuy nhiên, lãnh đạo C06 cũng lưu ý người dân cần giải trình được mục đích đốt pháo theo quy định tại Nghị định 137/2020 (phục vụ lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật). Hiện nay đã vào thời điểm Tết, việc đốt pháo Z121 không vấn đề gì, nhưng hết Tết, hành vi đốt pháo hoa không rõ mục đích có thể bị xử lý.

Địa phương còn lúng túng

Phản ánh với phóng viên Dân trí, một hộ dân tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết đã nghe được loa truyền thanh của thôn yêu cầu các hộ dân khi đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng phải có hóa đơn chứng từ đi kèm.

"Nhà ai đốt pháo Z121, khi công an tới kiểm tra mà không xuất trình được hóa đơn sẽ bị phạt", vị này cho biết.

Trong ngày 8/2, Fanpage công an một xã ở Thừa Thiên Huế cũng đăng tải thông báo yêu cầu người dân đốt pháo Bộ Quốc phòng phải đăng ký trước với công an xã.

Bài đăng vấp phải phản ứng của người dân và đã phải xóa đi sau 3 giờ đăng tải.

Công an một xã yêu cầu người dân phải đăng ký trước thời gian, địa điểm đốt pháo Z121. Bài đăng đã bị xóa sau 3 giờ đăng tải (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo công an phường ở Hà Nội cho biết bản thân họ cũng lúng túng vì chưa có hướng dẫn cụ thể nào về cách thức kiểm tra, xác minh pháo hoa Z121.

"Các giải pháp như bắt người dân đăng ký trước khi đốt pháo, xuất trình hóa đơn khi công an đến kiểm tra... đều là quyết định chủ quan của từng địa phương, ở Trung ương không có hướng dẫn nào như vậy", vị này chia sẻ.

Khi được hỏi liệu công an thấy người dân đốt pháo hoa Z121 nhưng không xuất trình được hóa đơn có xử phạt hay không, vị trưởng phường khẳng định không có quy định nào để xử phạt.