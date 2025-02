CSGT xúc cát, xử lý vết dầu loang trên phố Hà Nội trong đêm

Sáng 21/2, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin các chiến sĩ CSGT đang dùng cát phủ lên vết dầu loang tại nút giao Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo nội dung đăng tải, khoảng 21h30 ngày 20/2, tại nút giao Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn xuất hiện một vết dầu kéo dài khoảng 40m, chiếm gần 2/3 lòng đường, gây trơn trượt nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Vết dầu loang kéo dài khoảng 40m bị tràn ra đường khiến nhiều phương tiện gặp nguy hiểm khi di chuyển qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều bình luận tích cực, ghi nhận hành động kịp thời của CSGT giúp bảo đảm an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Quang Đạo, người đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, chia sẻ: "Tôi đi ngang qua thấy CSGT vừa hướng dẫn xe cộ tránh khu vực trơn trượt, vừa xúc cát rải lên đường. Hành động rất thực tế, giúp bảo đảm an toàn cho người dân, chứ đêm tối thế này mà xe đi vào thì rất dễ xảy ra tai nạn".

CSGT cùng công an phường xử lý vết dầu loang (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên, Đại úy Phan Mạnh Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, chính anh là người tiếp nhận thông tin và trực tiếp đi xin cát về để xử lý vết dầu loang kể trên.

"Khi tổ công tác đến hiện trường, vết dầu đã lan rộng do ai đó dùng nước rửa, khiến đường càng trơn hơn. Chúng tôi lập tức vào công trường xin cát, phối hợp với công an phường xử lý, bảo đảm an toàn cho người đi đường", Đại úy Hùng nói.

Cảnh sát căng dây chắn, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào đoạn đường dính dầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua sự việc này, CSGT khuyến cáo người dân khi gặp các sự cố tương tự, nên sử dụng vật liệu phù hợp để xử lý hoặc đặt cảnh báo và báo ngay cho cơ quan chức năng, không dùng nước rửa vết dầu vì sẽ khiến dầu lan rộng hơn, gây nguy hiểm.