Cảnh sát xúc cát, rải vỏ trấu xử lý dầu loang trên quốc lộ

Sáng 5/2, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng lực lượng khác và người dân xử lý vết dầu loang trên đoạn đường dài nhằm tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sự việc diễn ra trên quốc lộ 15, đoạn qua thôn Thọ Tường, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Cảnh sát dùng vỏ trấu xử lý vệt dầu loang trên quốc lộ 15 (Ảnh: Công an Đức Thọ).

Theo một cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Đức Thọ, vào rạng sáng 5/2, một ô tô chở dầu gặp sự cố khi lưu thông ở đoạn đường trên khiến dầu trong bồn chảy xuống đường.

Vết dầu loang, trơn trượt dẫn đến nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông cho các phương tiện và người dân.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Thọ huy động lực lượng CSGT, Công an xã Liên Minh và lực lượng an ninh tại cơ sở đến xử lý sự cố.

Việc xử lý vết dầu loang trên quốc lộ 15 diễn ra trong khoảng một giờ (Ảnh: Công an Đức Thọ).

Các lực lượng đã tổ chức phân luồng, rải vỏ trấu, cát và dùng dụng cụ san gạt lên bề mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Sau khoảng một giờ, việc xử lý vết dầu loang của cảnh sát hoàn thành với sự hỗ trợ của người dân hai bên đường. Các phương tiện lưu thông qua khu vực an toàn.