Công an TPHCM thông tin việc xử phạt người ra đường không đủ điều kiện

Dân trí Ba ngày qua, Công an TPHCM đã kiểm tra đột xuất 547.000 phương tiện. Trong đó, 588 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 4/10, Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM - cho biết từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị 18, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động ngẫu nhiên người lưu thông.

Cụ thể, khi tham gia lưu thông, người dân cần khai báo di chuyển qua phần mềm VNEID. Ngoài ra, người dân cần chuẩn bị trước mã QR hoặc giấy tờ có thể hiện lịch sử tiêm chủng, đã khỏi bệnh Covid-19, cùng các giấy tờ tùy thân để chứng minh là chủ nhân của mã QR và các loại chứng nhận trên.

Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Thượng tá Trần Thanh Giang thông tin thêm, hiện tại các lực lượng tuần tra lưu động sẽ xử phạt hành chính theo Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

"Trong đó, người không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, như không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách sẽ chịu mức phạt từ một đến 3 triệu đồng. Nếu không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, người vi phạm chịu mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng" - Thượng tá Giang phân tích.

Trong 3 ngày qua, lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất 547.000 phương tiện. Trong đó, 588 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

Đại diện công an thành phố thông tin, những ngày qua, lực lượng công an thành phố đã hỗ trợ khoảng 34.000 trường hợp di chuyển qua địa bàn TPHCM để đi đến các tỉnh miền Tây và khu vực Nam bộ. Trong đó, có khoảng 8.000 người là người dân lưu trú tại TPHCM.

Nhiều người dân ở miền Tây rời TPHCM những ngày qua để về quê (Ảnh: Hải Long).

"Lực lượng công an phụ trách tại cửa ngõ sẽ dẫn đường để đảm bảo người dân đi thành đoàn, tuân thủ giãn cách. Bà con về các tỉnh miền Trung sẽ được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, bà con đi miền Tây sẽ được Công an tỉnh Long An tiếp nhận và tổ chức về địa phương một cách trật tự" - Thượng tá Trần Thanh Giang thông tin.

Vừa qua, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi chính quyền các địa phương bạn về việc phối hợp, hỗ trợ người dân có nhu cầu lưu thông trong trường hợp cấp thiết.

Theo phương án của TPHCM, trong trường hợp người dân cần di chuyển từ địa bàn đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, và chiều ngược lại đều cần sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Các hoạt động đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, người có cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài cùng những trường hợp cấp thiết đều được tạo điều kiện.

Quang Huy