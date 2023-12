Công an Hải Phòng kiểm tra chéo địa bàn xử lý tài xế "ma men"

Mới đây, phóng viên Dân trí đã cùng tham gia với Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đến các chốt kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe trên địa bàn thành phố để kiểm tra các lực lượng kiểm tra chéo địa bàn khi làm nhiệm vụ.

Tại chốt thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên, lực lượng CSGT Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên để cùng kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe.

Tương tự, tại các chốt ở địa bàn quận Hồng Bàng cũng có lực lượng CSGT Công an huyện Thủy Nguyên; tại chốt ở quận Hải An, có lực lượng CSGT của Công an quận Ngô Quyền.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hải Phòng kiểm tra Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng kiểm tra chéo địa bàn huyện Thủy Nguyên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết: Để việc phát hiện, xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn được hiệu quả, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu lực lượng CSGT phải thường xuyên thay đổi phương pháp, cách làm trong tuần tra kiểm soát.

Trong nhiều phương pháp, cách làm, lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng đã thực hiện "kiểm tra chéo địa bàn", CSGT quận này có quyền được kiểm tra nồng độ cồn các lái xe trên địa bàn quận, huyện khác.

"Mục tiêu của kiểm tra chéo địa bàn là để phát hiện, xử lý các lái xe vi phạm nồng độ cồn được hiệu quả hơn. Đặc biệt là phát hiện, xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe là đảng viên, công chức, viên chức. Điều này nhằm đảm bảo tất cả mọi người phải thượng tôn pháp luật, xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Thượng tá Nguyễn Đình Xoang cho biết.

Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng thông tin, sau một thời gian ra quân, xử lý quyết liệt, vi phạm của lái xe về nồng độ cồn đã giảm rõ rệt, nhưng một bộ phận người dân vẫn vi phạm.

Thời gian gần đây trên địa bàn Hải Phòng, người vi phạm nồng độ cồn chủ yếu là tài xế xe máy.

"Thực tế, qua nghiên cứu thấy rằng trên 80% các vụ tai nạn xảy ra đều có liên quan xe máy, người điều khiển có thể là người gây tai nạn hoặc bị nạn", Thượng tá Nguyễn Đình Xoang nói thêm.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục quyết liệt, thường xuyên, liên tục, thay đổi phương pháp cách làm để nâng cao hiệu quả xử lý người vi phạm nồng độ cồn. Mục tiêu là xây dựng trong cộng đồng một thói quen đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm kéo giảm các tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn nói trên, lực lượng CSGT kiểm tra hàng trăm tài xế ô tô, xe máy, nhưng tỷ lệ vi phạm rất ít.

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cung cấp, kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày 29/12 trên địa bàn thành phố này là 59 trường hợp. Còn kết quả tuần tra kiểm soát chéo địa bàn xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày 29/12 là 35 trường hợp.