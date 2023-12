TPHCM: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, thủ trưởng cơ quan cần kiểm điểm

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản gửi Công an thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về việc cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, Công an TPHCM cần cung cấp danh sách thông tin trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan Nhà nước (gọi chung là cán bộ). Danh sách này cần gửi về cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác, yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

CSGT đo nồng độ cồn bất chợt người đi đường ở TPHCM (Ảnh: Tâm Linh).

Căn cứ thông báo của Công an thành phố đối với cán bộ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ vi phạm, nghiên cứu xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ vi phạm theo quy định. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự kiểm điểm trách nhiệm quản lý, tuyên truyền đối với quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông tại đơn vị.

Trong đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn từ 16/11 đến 15/12 vừa qua, Công an TPHCM đã xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.095 trường hợp (tỷ lệ 94%) so với cùng kỳ năm 2022, so với tháng liền kề tăng 595 trường hợp (tỷ lệ 36%).

Về tỷ lệ tăng 94% số trường hợp vi phạm, đại diện Công an TPHCM cho biết, kết quả xử lý vi phạm tăng cao như thế là không có gì bất thường, vì đây là thời điểm TPHCM mở cao điểm xử phạt.

Công an TPHCM không chỉ tăng cường lực lượng, mà còn bố trí thêm trang thiết bị cho công an các quận, huyện để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng không tập trung kiểm tra vào thời điểm nào mà kiểm tra bất kỳ thời gian nào trong ngày. Điều này cũng là một phần khiến số trường hợp vi phạm được phát hiện tăng hơn so với cùng kỳ.