Cô gái phát hiện bạn trai chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Ngày 3/1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ tại phường An Phú.

Chiều tối 2/1, bạn gái của anh Đ.M.A. (SN 1993, quê Quảng Bình) về phòng trọ trên đường N5, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Rất đông người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc (Ảnh: Anh Thanh).

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Nạn nhân và bạn gái thuê trọ sống chung cùng nhau. Trước đó, cả hai có xảy ra cãi vã nên bạn gái bỏ đi.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra.