Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Ngày 12/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ thiếu nữ 15 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác tại phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Nạn nhân được xác định là em L.N.M.T. (SN 2008, quê An Giang).

Người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thông tin ban đầu, đêm 11/12, anh trai của T. đi làm về nhưng không thấy người này đâu, chạy lên gác để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Hay tin con gái treo cổ, người cha từ công ty chạy về phòng trọ gào khóc, ngất xỉu. Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, T. đang học lớp 9 ở dưới quê. Tuy nhiên, sợ T. không có ai quản lý nên gia đình đưa cháu lên Bình Dương để chăm sóc và để T. đưa đón em đi học.

Tuy nhiên khi lên được khoảng 10 ngày, T. bỏ về quê. Sau đó, người thân tiếp tục đón cháu trở lại Bình Dương, được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.