Cô gái lái xe máy phân khối lớn BMW đâm lật ô tô ở Yên Bái

Tối 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h10 cùng ngày tại ngã tư đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Yên Bái).

Vào thời gian trên, xe máy phân khối lớn nhãn hiệu BMW BKS 69A1-004.xx do một cô gái điều khiển, phóng nhanh qua ngã tư. Đúng lúc này chiếc ô tô BKS 29A-373.xx chở theo 2 người, đi tới.

Cú đâm cực mạnh của chiếc xe máy phân khối lớn khiến ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe, chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu.

Thời điểm xe máy tông lật ô tô con (Ảnh cắt từ clip).

"Vụ va chạm khiến 3 người bị thương, trong đó một nạn nhân bên trong ô tô bị thương nặng. Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã tới hiện trường, phối hợp với Công an huyện Trấn Yên làm rõ sự việc. Vụ việc đang được Công an huyện Trấn Yên thụ lý", lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái thông tin thêm.