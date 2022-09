Chủ tịch Vĩnh Phúc đối thoại với cán bộ ngành y

Ông Hoàng Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - phản ánh hiện nay số lượng trang thiết bị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh đạt khoảng 30% so với định mức của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến huyện đạt khoảng 35% so với định mức, tỷ lệ chủng loại trang thiết bị đạt khoảng 40% so với định mức.

Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, chưa kể rất khó để phát triển chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật hiện đại, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế (Ảnh: Bích Phượng).

Ông dẫn chứng, chưa kể chi phí người dân tự chi trả, ước tính chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến ngoại tỉnh đến trung bình 150 tỷ đồng/năm, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến ngoại tỉnh đi trung bình 350 tỷ đồng/năm, trong đó, chủ yếu bệnh nhân đi khám tại Hà Nội và Phú Thọ.

Vì vậy, bác sĩ Chiến đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế phục vụ công tác chuyên môn, hạn chế tình trạng chuyển tuyến của người bệnh.

Bác sĩ Lâm Văn Sáu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tam Dương đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành chính sách và hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Trọng Cán đề nghị có giải pháp hỗ trợ phương tiện công cộng đi lại cho cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân do bệnh viện nằm ở vị trí xa trung tâm thành phố.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh có phương án bố trí chỗ ở cho sinh viên y khoa mới ra trường nhằm tăng khả năng thu hút cán bộ y tế về công tác tại địa phương này. Việc không có chỗ ở, phải đi thuê trọ là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ y, dược sỹ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tại buổi đối thoại, đại diện công chức, viên chức, người lao động ngành y tế cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất tỉnh này quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế; chủ động đào tạo cán bộ điều dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành y.

Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu Chính phủ, Bộ Y tế thay đổi giá dịch vụ y tế, được tính đúng, tính đủ chi phí thực tế; tăng lương, phụ cấp để phù hợp với thời gian, công sức làm việc…

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc ngành y tế đang phải đối diện, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp y tế cũng như đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế bởi đây là ngành đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Để tháo gỡ khó khăn hiện nay, theo ông Thành, không thể riêng ngành y tế mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện huy động nguồn lực mạnh mẽ hơn, nhất là cơ chế tính giá dịch vụ y tế, cơ chế liên doanh, liên kết, hợp tác khám chữa bệnh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tham quan học tập tại các tỉnh, thành đã tháo gỡ được vấn đề này để đề xuất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành chính sách phù hợp.

Đối với các đề xuất về thu hút nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ; đầu tư cơ sở vật chất; phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, ông Lê Duy Thành cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất.

Vĩnh Phúc cũng sẽ tổng hợp các ý kiến vượt thẩm quyền của tỉnh này để kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết trên cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành y tế phát triển.