Chủ tịch TPHCM yêu cầu chấn chỉnh việc tạm ứng vốn, thu hồi khoản quá hạn

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức, Kho bạc Nhà nước thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ quy định pháp luật, tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn tạm ứng. Các đơn vị theo dõi, tổng hợp, chỉ đạo trực tiếp các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý, tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước trong phạm vi kế hoạch vốn được giao.

Việc kiểm tra cần thực hiện định kỳ, đột xuất để chấn chỉnh và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các chủ đầu tư. Các đơn vị thường xuyên rà soát, đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra việc tạm ứng hợp đồng, tạm ứng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, chế tài phù hợp đối với việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Đối với các dự án đã tạm ngừng thực hiện, các chủ đầu tư cần xác định rõ dự án có được tiếp tục thực hiện hay dừng thực hiện vĩnh viễn. Lãnh đạo thành phố đề nghị xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng dự án đã ngừng thực hiện từ nhiều năm nhưng chưa thu hồi hết số vốn đã tạm ứng.

Đồng thời, các cơ quan thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Các dự án đang thực hiện nếu có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện chuyển sang thanh toán, các bên khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn tất thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước Thành phố. Chủ tịch TPHCM chỉ đạo thu hồi hết số vốn đã tạm ứng quá hạn nếu dự án không đủ điều kiện thanh toán.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về việc tạm ứng vốn. Mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng cần được phân định cụ thể theo từng năm, phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng trong năm tương ứng.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước TPHCM đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về thu hồi vốn tạm ứng. Cơ quan này cần báo cáo định kỳ đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng của các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức, chủ đầu tư để gửi cơ quan tài chính đồng cấp.

Báo cáo cần phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu các lý do, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

Thanh tra TPHCM, các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất thành lập các đoàn thanh tra theo kế hoạch hằng năm và báo cáo UBND TPHCM. Các đoàn cần thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng từng đơn vị trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Công tác thanh tra cần chú trọng kiểm tra việc tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước TPHCM đã báo cáo với Sở Tài chính thành phố về việc đánh giá tình hình tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công trên địa bàn. TPHCM đang có khoảng 125 dự án với số dư tạm ứng ngân sách quá hạn là 1.666 tỷ đồng.

Trong số đó, 3 dự án kéo dài gần 20 năm với tổng vốn 1.215 tỷ đồng, chiếm 72% tổng vốn tạm ứng là dự án xây dựng đường Lê Thánh Tôn nối dài do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong làm chủ đầu tư; dự án cầu Thủ Thiêm do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư; dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao TPHCM làm chủ đầu tư.