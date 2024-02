Chủ tịch Quốc hội: Xây 3.553 căn nhà cho hộ nghèo là việc chưa có tiền lệ

Ngày 8/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn xã hội.

Những kết quả này, theo ông Huệ, đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong năm 2023 - năm được đánh giá là thành công khá toàn diện và nổi bật của tỉnh so với mặt bằng chung của cả nước.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tiếp đón, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Đại biểu nhân dân).

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng khi Công an tỉnh Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và có 9 năm liên tiếp được Thủ tướng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ghi nhận sự quyết liệt trong công tác tham mưu của đơn vị, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành công an trong triển khai xây dựng 3.553 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2023.

Đây là việc làm chưa có tiền lệ, quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Ông Huệ kỳ vọng Công an Nghệ An tiếp tục cố gắng, nỗ lực lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng danh là lực lượng Công an được công tác trên quê hương Xô viết Anh hùng - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Bùi Quang Thanh tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Đại biểu nhân dân).

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng Công an Nghệ An là đơn vị dẫn đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông lưu ý đơn vị đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt vấn đề "hiện đại hóa con người", phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trước mắt, theo Chủ tịch Quốc hội, ngành công an phải triển khai tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.