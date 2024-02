Giám đốc Công an Nghệ An: "Không bắt được tên cướp ngân hàng, không ăn Tết"

Ngày 5/2, UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh này tổ chức trao thưởng công an các đơn vị, địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó có vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ngân hàng thương mại có trụ sở ở thị xã Cửa Lò.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao thưởng số tiền 150 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm (Ảnh: Minh Khôi).

"Vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng ở thị xã Cửa Lò là vụ việc hết sức nhức nhối, đặc biệt nghiêm trọng, tính chất liều lĩnh, manh động. Sau khi vụ án xảy ra Ban giám đốc rất trăn trở, quyết tâm để chỉ đạo các lực lượng xác lập chuyên án, vào cuộc ngay. Vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm", Đại tá Bùi Quang Thanh nói.

Theo Đại tá Bùi Quang Thanh, đối tượng gây án túng quẫn về tiền bạc, có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

"Nếu không làm ra vụ này là chúng ta nợ dân. Không làm ra, coi như không ăn Tết. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực cao của các lực lượng tham gian chuyên án, không phân biệt ngày đêm, truy xét đến cùng, 2-3h vẫn khâu nối giữa ban giám đốc với các tổ, các mũi... ", Đại tá Thanh chia sẻ.

Sau 48 giờ, các lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an TP Vinh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông, tổ công tác 373... chủ công, phối hợp và truy bắt thành công Đinh Khương Linh, nghi can gây ra vụ cướp nói trên.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng các đơn vị phá chuyên án, bắt đối tượng cướp ngân hàng (Ảnh: Hoàng Lam).

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương, đánh giá cao quyết tâm của các lực lượng phá án đã nêu cao tinh thần, quyết tâm đấu tranh tới cùng với tội phạm, bảo vệ bình yên để nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Cùng với nỗ lực của lực lượng công an, Đại tá Thanh ghi nhận, biểu dương ý thức phòng chống tội phạm, tinh thần phối hợp, hỗ trợ ban chuyên án bắt giữ đối tượng của 3 công dân trên địa bàn.

Theo người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, chiến công đặc biệt xuất sắc của ban chuyên án đã được nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng 3 công dân tham gia bắt cướp (Ảnh: Nghệ An).

Đây là vinh dự, cũng là động lực để Công an tỉnh Nghệ An thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, qua vụ án này, cho thấy nhiều sơ hở thiếu sót trong công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở thị xã Cửa Lò, nơi chưa đầy 3 tháng xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng.

"Cần xem xét, hết sức lưu ý về công tác bảo vệ, công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an", Đại tá Thanh chỉ đạo.

Đinh Khương Linh, đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng đã có 2 tiền án (Ảnh: Minh Khôi).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 1/2, một người đàn ông bịt mặt, mang theo dao và vật giống lựu đạn xông vào phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng thương mại tại thị xã Cửa Lò uy hiếp nhân viên, cướp đi 46 triệu đồng. Sau khi gây án, tên cướp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 14h30 ngày 4/2, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ nghi can Đinh Khương Linh (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An), tại một địa điểm gần nhà đối tượng.