Bão số 5 mạnh và nguy hiểm không kém bão Yagi?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 23/8, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, tăng 2 cấp so với sáng nay.

Đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, di chuyển nhanh và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới khi đi qua vùng biển rất ấm tới 30 độ C, kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 25/8, bão số 5 sẽ mạnh lên cấp 12-13, giật 15 trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đến ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 11-12, giật 14.

Bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế (Ảnh: NCHMF).

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

Các trung tâm dự báo nhận định mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017 - cơn bão này có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự.

Các chuyên gia dự báo sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 (mức rất lớn) cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (trọng tâm nhất khả năng là khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15.

Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm; riêng Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm; nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.

Ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.