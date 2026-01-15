Trao niềm tin cho doanh nghiệp Việt tại 4 dự án khởi công ở TPHCM

Sáng 15/1, UBND TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng lớn trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 240.000 tỷ đồng, gồm: khởi công Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Các dự án hạ tầng trên được triển khai ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng, không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân thành phố, mà còn là minh chứng cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương về phát triển hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những mảnh ghép mới của siêu đô thị TPHCM

Đứng trước dòng sông Soài Rạp dập dềnh lục bình trôi, phóng tầm mắt về phía mảnh đất Cần Giờ, bà Nguyễn Thị Trang (57 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở đường Nguyễn Bình, xã Nhà Bè) không nghĩ có ngày được chứng kiến đôi bờ sông sẽ có một cây cầu kết nối.

"Chỉ khi nào đi du lịch thì tôi mới sang Cần Giờ. Mỗi lần sang đó phải đi xuồng hoặc phà, rất mất thời gian. Việc ngăn sông, cách chợ khiến việc qua lại phiền phức lắm", bà Trang chia sẻ.

Vị trí động thổ dự án cầu Cần Giờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sáng 15/1, tiếng trống múa lân rộn ràng khắp khu xóm của bà Trang. Chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng không khí mùa xuân đã tràn ngập. UBND TPHCM và nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ cầu Cần Giờ, một trong 4 dự án được thành phố kích hoạt để cùng cả nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo bà Trang, khi có thông tin triển khai dự án cầu Cần Giờ, bà và người dân xung quanh rất vui mừng, ủng hộ và chờ mong đến ngày động thổ.

"Nay động thổ rồi, tôi mong dự án sớm triển khai và hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện hơn", bà Trang phấn khởi nói.

Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, không khí còn rộn ràng hơn. Từ sáng sớm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành của UBND TPHCM đã có mặt để dự lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án có tổng mức đầu tư 145.600 tỷ đồng, lớn nhất trong số 4 công trình được kích hoạt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Ảnh: Phương Quyên).

Với quy mô lớn, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc không chỉ là công trình phục vụ thể thao đơn thuần, mà còn được gắn với định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM. Thành phố hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và phát huy bản sắc văn hóa đô thị đặc trưng.

Khu đất xây dựng khu liên hợp thể thao đã bỏ hoang suốt nhiều năm vì vướng mắc cơ chế. Sau cùng, UBND TPHCM đã tìm được cơ chế triển khai dự án nhờ hợp tác công tư với nhà đầu tư chiến lược.

Sáng cùng ngày, các chuyên gia, kỹ sư, nhà thầu đã đổ về depot Tham Lương như trẩy hội. Tại điểm cầu này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có mặt chứng kiến lễ khởi công dự án sau 14 năm chờ đợi.

Ngoài ra, dự án động thổ cầu Phú Mỹ 2 kết nối TPHCM - Đồng Nai cũng được tổ chức trang trọng tại công trường với sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh.

Lễ động thổ tại dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, điểm cầu chính của sự kiện (Ảnh: Bảo Quyên).

Phát biểu tại lễ khởi công, động thổ 4 công trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM long trọng tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm. Đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển giai đoạn mới.

Trao niềm tin cho doanh nghiệp tư nhân

Dấu ấn của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện rõ tại cả 4 dự án hạ tầng mà TPHCM tổ chức khởi công, động thổ trong sáng nay.

Cụ thể, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên của Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư BT. Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 cũng được thực hiện theo phương thức BT, do Masterise làm nhà đầu tư.

Riêng dự án Metro Bến Thành - Tham Lương được triển khai theo phương thức đầu tư công. Tuy nhiên, TPHCM đã trao gói thầu EPC - gói thầu lớn nhất (chiếm hơn 81% tổng mức đầu tư) - cho liên danh của Tập đoàn Thaco làm tổng thầu.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường tại lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Ảnh: Bảo Quyên).

"Việc triển khai đồng thời các dự án thể hiện rõ tư duy đổi mới trong phát triển, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị, triển khai 4 dự án", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định nói.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, đại diện nhà đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, bày tỏ, doanh nghiệp vinh dự đồng hành cùng TPHCM tại lễ động thổ công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố và cả nước.

"Việc TPHCM lựa chọn Sun Group không chỉ thể hiện sự tin tưởng đối với nhà đầu tư mà còn là minh chứng sinh động cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW trong thực tiễn, khẳng định rõ vai trò của kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước”, ông Đặng Minh Trường nói và cam kết huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ trong suốt quá trình triển khai dự án.

Sự trân trọng của doanh nghiệp khi được UBND TPHCM trao niềm tin cũng được thể hiện thông qua phát biểu của ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco).

"Tôi xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng, giao trọng trách cho Thaco thực hiện gói thầu EPC tại dự án Metro Bến Thành - Tham Lương. Điều này cũng thể hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc ủng hộ, khuyến khích doanh nghiệp trong nước", ông Trần Bá Dương chia sẻ.

Phối cảnh ga Bến Thành của dự án Metro Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: MAUR).

Lãnh đạo Thaco cam kết đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa bất tiện do dự án gây ra cho người dân; đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà thầu trong nước tham gia thi công.

"Cá nhân tôi xem việc tham gia dự án là cơ hội để tạo ra dấu ấn có giá trị, và là sự đền đáp của tôi với TPHCM, nơi tôi đến học tập, lập nghiệp và đạt thành công nhất định trong 48 năm qua", ông Trần Bá Dương nói.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện đầy đủ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án một cách nhân văn, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.