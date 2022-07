Chi 27 tỷ đồng làm 2km đường nông thôn

Tháng 3/2022, Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chính thức được khởi công. Dự án này có hai đoạn sẽ bao gồm hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước, thời gian hoàn thành là 210 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng; chủ đầu tư là UBND xã Chính Lý. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, với 2 đoạn khác nhau dài khoảng 2km tốn 27 tỷ đồng.

Hai đoạn đường nông thôn cấp 5 chạy qua các thôn 2, 3, 5, 6 của xã Chính Lý. Một đoạn dài khoảng 900m, mặt đường rộng 7mm; một đoạn chiều dài là 1,1 km mặt đường rộng 5m.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đức Thuấn, Chủ tịch UBND xã Chính Lý cho biết, dự án nói trên là đường trục xã thuộc tuyến ĐX01 và ĐX02, do UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH An Dương (đóng tại địa bàn huyện) là đơn vị thi công. Nguồn vốn để thực hiện dự án là nguồn vốn ngân sách do tỉnh và huyện hỗ trợ thêm kinh phí, trong đó xã đóng góp khoảng 40%.

Cả hai tuyến đường trên thuộc đường giao thông cấp 5, toàn bộ tuyến đường thi công không phải đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cả 2 tuyến đường được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2022. Tuyến đường ĐX01 có chiều dài khoảng 900m, mặt đường rộng 7m, 2 bên có mương thoát nước đậy nắp kiên cố chịu lực, mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Tuyến đường ĐX02 có chiều dài khoảng 1,1km, mặt đường rộng 5.5m, 2 bên có mương thoát nước, một bên đậy nắp kiên cố chịu lực, một bên để không làm kênh tưới tiêu, mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng.

Ông Thuấn cho biết: "Cả hai tuyến đường trên thuộc đường giao thông cấp 5, toàn bộ tuyến đường thi công không phải đền bù, giải phóng mặt bằng. Khi có chủ trương làm đường, xã đã gửi tờ trình lên huyện và được HĐND huyện đồng ý".

Tháng 3/2022, Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chính thức được khởi công.

Lý giải về việc làm 2km đường nông thôn cấp 5 nhưng số tiền đầu tư lớn, ông Thuấn khẳng định: "Do chủ đầu tư không đủ năng lực nên phải thuê tư vấn thiết kế, thuê dự toán, giám sát kỹ thuật, tư vấn mời thầu… Tóm lại tất cả tư vấn chủ đầu tư đều phải thuê nên tốn kém… Hiện nay chủ đầu tư cũng chưa giải ngân bất kỳ đồng nào".

Cũng liên quan đến dự án trên, rất nhiều người dân phản ánh việc đơn vị thi công không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường… nhận được phản ánh từ người dân, phía UBND xã Chính Lý đã làm việc lại với đơn vị thi công, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Đặc biệt, khi có phản ánh về việc một số đoạn xây dựng mương thoát nước, đơn vị thi công vẫn cho xây dựng khi nước vẫn rất nhiều, có thể khiến chất lượng công trình sẽ không đảm bảo.

Chủ tịch UBND xã Chính Lý khẳng định, việc thi công công trình này đều có tổ giám sát cộng đồng, hàng ngày các thành viên trong tổ vẫn giám sát và báo cáo về cho tổ trưởng, tổ trưởng sẽ trực tiếp báo lên chính quyền xã. Nếu việc đơn vị thi công ẩu, kém chất lượng thì sẽ không thể nghiệm thu, phải làm đạt, đúng yêu cầu với thiết kế thì mới được nghiệm thu.