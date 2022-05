Dự án 72 tỷ đồng 13 lần vỡ ống: Lỗi từ thiết kế đến thi công

Chỉ rõ sai sót ở thiết kế và thi công dự án

Vừa qua, Đoàn kiểm tra số 3465 của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì đã có báo cáo kết luận về những tồn tại, khuyết điểm của tiểu dự án cấp nước tưới (dự án cấp nước) tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar). Dự án với tổng mức đầu tư trên 72 tỷ đồng, đã 13 lần liên tục vỡ đường ống khi vận hành.

Đường ống của dự án cấp nước 72 tỷ đồng liên tục bị vỡ khi vận hành thử (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đoàn kiểm tra số 3465 chỉ rõ thiếu sót, khiếm khuyết của hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công như: Đơn vị tư vấn thiết kế không tính toán lực nước va đối với tuyến đường ống uPVC dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm theo quy định; Tư vấn thiết kế không thiết kế biện pháp gia cố đất nền đối với 4 vị trí tuyến ống qua suối.

Không những vậy, hồ sơ thiết kế không bố trí thiết bị giảm áp khi có hiện tượng nước và van xả khí; Thiết kế một số vị trí chiều sâu chôn ống không đảm bảo; Không thực hiện tính toán lực để thiết kế các mố néo chuyển hướng cũng như không thực hiện tính toán nội lực trong đường ống.

Đoàn kiểm tra kết luận, hồ sơ thiết kế lập của dự án còn nhiều tồn tại, thiếu sót nhưng trong quá trình thực hiện thẩm tra cũng chưa xem xét, tính toán lại kết quả tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế. Đơn vị thẩm định là Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk) không phát hiện để xảy ra tình trạng này.

Đoàn kiểm tra chỉ rõ cả thiết kế lẫn thi công dự án đều có thiếu sót (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đoàn kiểm tra 3465 cũng nêu rõ, trong triển khai thi công xây dựng, nhà thầu đã thay thế các cút (co, gia cố ở vị trí đường ống - PV) so với hồ sơ thiết kế; 4 vị trí qua suối các đoạn ống trên đều được bọc bê tông bảo vệ ống nhựa tạo thành các bờ đập bê tông nhỏ ngăn cản dòng chảy của lòng suối không đúng so với hồ sơ thiết kế.

Đồng thời, thi công thiếu số lượng mố néo (thiết kế 109 mố, mới thi công được 53 mố, chưa thi công 56 mố), kích thước mố néo nhỏ hơn thiết kế… Việc thay đổi đều chưa có sự thống nhất của đơn vị tư vấn thiết kế.

Đoàn kiểm tra nêu thêm, trong quá trình thi công, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã tự ý thử áp khi quy trình thử áp chưa được lập, trình phê duyệt là không đảm bảo quy định, dẫn đến xảy ra vỡ ống và rò rỉ nước.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng chưa tuân thủ công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; thiếu trách nhiệm trong quá trình giám sát để đơn vị thi công xây dựng công trình không đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

Nhiều hạng mục dự án được xác định thi công không đúng hồ sơ thiết kế (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Nguyên nhân đối với sự việc vỡ ống và rò rỉ nước tại khớp nối trong quá trình thử áp và vận hành thử do những tính toán, thiếu sót của thiết kế cộng thêm việc triển khai thi công không đúng và thiếu một số cấu kiện so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng", kết luận của Đoàn kiểm tra số 3465 nêu rõ.

Đề nghị xử lý trách nhiệm

Từ những tồn tại, khiếm khuyết nêu trên, Đoàn kiểm tra đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp cùng các đơn liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát, tính toán lại toàn bộ tuyến ống theo thực tế hiện trạng, từ đó có phương án thiết kế bổ sung những vị trí chưa đảm bảo kỹ thuật.

Khẩn trương hoàn thiện, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết đảm bảo công trình sớm đưa vào sử dụng.

Đoàn kiểm tra kiến nghị làm rõ những sai phạm của cá nhân, tập thể liên quan đến dự án (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đoàn kiểm tra kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ hợp đồng ký kết với các nhà thầu để tiếp tục rà soát các sai phạm, kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Đối với đơn vị thẩm định là Chi cục Thủy lợi trong quá trình thẩm định không phát hiện các tồn tại khiếm khuyết của hồ sơ thiết kế, đề nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan.