Cháy nhà dân, dư luận xôn xao đồn đoán "cháy quán karaoke"

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nên đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Vị trí báo cháy xác định tại nhà dân 86A phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo cơ quan chức năng, đám cháy xuất phát từ tủ bảo ôn cũ. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Vào thời điểm xảy ra cháy, trời đang có mưa lớn, đám cháy sau đó nhanh chóng được dập tắt.

Theo cơ quan công an, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do vị trí cháy cạnh khu vực có quán karaoke nên đã xuất hiện nhiều thông tin "cháy quán karaoke" khiến dư luận xôn xao.

Về thông tin cháy quán karaoke đang hoạt động, cơ quan công an khẳng định là bịa đặt, không chính xác.