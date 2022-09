Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Bộ Công an vào cuộc điều tra

Ngày 13/9, Viện Khoa học hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) làm 32 người tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (Ảnh: Hữu Khoa).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...

Tháng 2/2021, ông Xuân cho Phạm Quốc Khải (33 tuổi, ở Hậu Giang) thuê lại và giao toàn quyền quản lý quán karaoke.

Quán karaoke An Phú có 29 phòng hát, thời điểm vụ cháy xảy có 5 phòng đang phục vụ khách (Ảnh: A.X.).

Sau vụ cháy quán karaoke An Phú, Công an tỉnh Bình Dương đã rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn về đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Qua kiểm tra 203 quán karaoke, massage, quán bar…, lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động 37 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), xử phạt hành chính 119 trường hợp với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke cần hết sức chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm đối các trường hợp cơi nới sai.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về PCCC; tăng cường công tác hậu kiểm để phát hiện kịp thời các điểm bất cập và xử lý.

Sau vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, tỉnh Bình Dương tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ này (Ảnh: A.X.).

Bình Dương cũng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chí về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đối với cơ sở kinh doanh dễ gây cháy như karaoke, vũ trường cũng như mô hình kinh doanh của các hộ dân vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.

Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, bố trí các nguồn lực về cứu hộ, đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác cứu hộ hiện nay.