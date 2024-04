Cháu bé 18 tháng tuổi bị sốt co giật được CSGT đưa đi cấp cứu ở Phú Thọ

Chiều 28/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 20h ngày 27/4, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ do Thiếu tá Bùi Sơn Ngân làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 70, địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh cháu N. được CSGT dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khi đi đến km4+500, quốc lộ 70, tổ công tác thấy một người phụ nữ đứng bên đường bế một cháu bé đang khóc, chân tay bé đang co giật. Tổ công tác đã dừng xe, thì người phụ nữ chạy lại xe cảnh sát nhờ tổ tuần tra chở đưa cháu bé đi cấp cứu.

Tổ công tác sau đó đã dùng ô tô chuyên dụng khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương để cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu bé đã giảm sốt, không còn sốt cao, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu bé.

Cục CSGT cho biết, qua hỏi thăm, người phụ nữ bế cháu bé là bà Lê Thị Dân (SN 1975, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), là bà ngoại của cháu N.V.B.N. (18 tháng tuổi). Do bố mẹ cháu N. đi làm xa nên đã nhờ bà ngoại trông giúp, cháu bị sốt cao, co giật cần đưa đi cấp cứu nhưng không gọi được xe để đưa cháu đi viện.