Ô tô tải làm sập cổng chào ở Cà Mau

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Cái Nước, vào khoảng 10h30 ngày 8/8, xe tải trọng lượng khoảng 15 tấn do anh T.Đ.A. (26 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, Cà Mau) điều khiển, đang lưu thông vào tuyến lộ ấp Đầm Cùng để xuống chợ lấy hàng.

Khi xe đi qua cổng chào bê tông vào chợ Đầm Cùng, phần trên thùng xe đã vướng vào thanh ngang nối giữa hai cột của cổng, gây sập toàn bộ công trình.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc.

Toàn bộ phần trên của cổng chào đã đổ sập, chắn ngang tuyến đường, khiến nhiều gạch và bê tông văng tung tóe dưới mặt đường. Cổng chào này được xây dựng cách đây 7 năm, có chiều cao hơn 3m và rộng khoảng 4m.

Vụ việc đã làm gián đoạn giao thông, nhiều phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này. Địa phương đã nhanh chóng rào chắn khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Qua làm việc với tài xế T.Đ.A., địa phương xác định đây là một sự cố không mong muốn. Anh A. đã thống nhất chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp và sửa chữa cổng chào.

UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, rà soát và ước tính thiệt hại, đồng thời yêu cầu anh T.Đ.A. ký cam kết khắc phục hậu quả.