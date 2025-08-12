Cà Mau hủy 4 quyết định vụ đấu giá khu đất chưa “sạch”

Ngày 12/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã có quyết định hủy 4 quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) liên quan đến vụ đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại thửa đất số 09 và số 16, tờ bản đồ số 61 thuộc phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) diễn ra mấy năm trước.

Các quyết định bị hủy, gồm: Quyết định số 165 ngày 2/7/2019 về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ; Quyết định số 185 ngày 18/7/2019 về việc quyết định đấu giá QSDĐ; Quyết định số 210 ngày 28/7/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ; Quyết định số 220 ngày 2/6/2022 về việc hủy kết quả công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ.

Lý do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất Bạc Liêu) tổ chức đấu giá QSDĐ khi khu đất chưa được giải phóng mặt bằng theo quy định.

Khu đất liên quan đến vụ đấu giá trước đây (Ảnh: N.H).

Trước đó, ngày 19/6, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (cũ) có kết luận thanh tra toàn diện việc đấu giá QSDĐ tại 2 thửa đất nêu trên đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Thùy Dung Bạc Liêu (gọi là Công ty Thùy Dung Bạc Liêu).

Theo kết luận, Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành lên phương án di dời các ngôi mộ (trên đất nhà nước quản lý) và lập thủ tục tổ chức đấu giá QSDĐ 2 thửa đất này, với diện tích hơn 5.077m2 (đất ở đô thị và đất đường giao thông).

Ngày 2/7/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá và ngày 18/7/2019 có quyết định cho đấu giá khu đất.

Thời điểm này có 2 công ty tham gia đấu giá và Công ty Thùy Dung Bạc Liêu trúng đấu giá. Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá với số tiền hơn 25,361 tỷ đồng.

Tiếp đó, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu có thông báo cho công ty trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất theo quy định nhưng công ty chưa thực hiện. Đến ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định hủy kết quả công nhận kết quả trúng đấu giá.

Cơ quan thanh tra xác định, Trung tâm quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (giao trung tâm cho di dời các ngôi mộ,…), mà tiến hành lập các thủ tục để tổ chức đấu giá khi khu đất chưa được giải phóng mặt bằng là không đủ điều kiện tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, khu đất đấu giá vẫn còn tồn tại một số ngôi mộ, trụ sở khóm, đường dây điện, trụ điện chưa được di dời,…

Ngoài ra, công tác lập phương án đấu giá QSDĐ chưa thể hiện nội dung hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá; các đơn vị tham gia đấu giá chưa đảm bảo điều kiện tham gia theo quy định.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị cơ quan thẩm quyền thu hồi, hủy các quyết định không phù hợp đối với việc đấu giá QSDĐ các thửa đất nêu trên.