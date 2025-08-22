Cao tốc 12.500 tỷ đồng nối Hà Tĩnh - Quảng Trị dự kiến khai thác từ 28/8

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng phát đi thông tin về kế hoạch khai thác tuyến chính dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hôm 19/8, Ban Quản lý dự án 6 (chủ đầu tư) đã tổ chức thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh và Quảng Trị). Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đưa ra kế hoạch khai thác tuyến chính dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng dự kiến bắt đầu từ ngày 28/8.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Cụ thể, các phương tiện được khai thác tuyến đường từ phía Bắc kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đến phía Nam kết nối với dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh, chiều dài hơn 55km.

Ô tô sẽ đi qua 2 nút giao gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao quốc lộ 12A. Trạm dừng nghỉ tại km594+400, bố trí hai bên đường cao tốc. Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư đang thực hiện tổ chức xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, bao gồm hệ thống đường gom, hệ thống điều hành giao thông thông minh và các công trình khác.

Hầm Đèo Bụt, một hạng mục trên cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng. Đến nay, công trình này đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Dự án có điểm đầu thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cũ (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.