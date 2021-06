"Cấm xe qua Hà Tĩnh, mẹ con tôi về nhà bằng cách nào?"

Dân trí Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phương tiện vận tải khách từ Nghệ An sang Hà Tĩnh bị tạm dừng. Người phụ nữ bế con loay hoay không biết làm sao để sang bên kia cầu Bến Thủy về nhà.

Nghệ An kiểm soát phương tiện vận tải khách từ vùng có dịch.

Từ 0h ngày 8/6, Nghệ An thực hiện đồng loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 từ Hà Tĩnh - nơi hiện đã ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Các phương tiện chở khách đi từ hướng Hà Tĩnh sang đều được kiểm tra, kiểm soát thông tin hành khách.

Cùng với việc kiểm soát chặt người đi - đến từ vùng đang có dịch, tạm dừng hoạt động của một số dịch vụ không thiết yếu, Nghệ An tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh này đến tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy định, các tuyến xe buýt, tuyến cố định, taxi, xe hợp đồng chở khách du lịch từ Nghệ An sang Hà Tĩnh và ngược lại phải tạm dừng, bắt đầu từ 0h ngày 8/6. Riêng các phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ngay từ sáng sớm, 5 chốt kiểm soát đã được thiết lập tại 5 huyện, thành, thị giáp với Hà Tĩnh, bao gồm cầu Bến Thủy (thành phố Vinh), cầu Bến Thủy 1 (huyện Hưng Nguyên), cầu Cửa Hội (thị xã Cửa Lò), cầu Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên) và xã Nam Kim (huyện Nam Đàn).

Tất cả hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin cá nhân, điểm đi và điểm đến.

Các chốt kiểm soát bao gồm lực lượng công an, quân đội và nhân viên y tế, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện từ Nghệ An sang Hà Tĩnh và ngược lại.

Tất cả các phương tiện chở khách từ phía Hà Tĩnh sang đều được yêu cầu dừng đo thân nhiệt, cung cấp thông tin cụ thể của hành khách, bao gồm tên, điện thoại, địa chỉ cư trú, điểm đi và điểm đến.

Chị N.T.T. (quê Lộc Hà, Hà Tĩnh) có con nhỏ điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, hôm nay được xuất viện. Khi taxi chở mẹ con chị T. đến khu vực cầu Bến Thủy, tài xế được yêu cầu dừng kiểm tra và thông báo không được lưu thông sang bên kia cầu.

Từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ra, người phụ nữ này thuê taxi để về Hà Tĩnh mà không biết hoạt động vận tải từ Nghệ An sang Hà Tĩnh đã bị cấm. Sau đó, chị này được hỗ trợ để qua cầu, về Hà Tĩnh bắt tiếp xe taxi để về quê ở huyện Can Lộc.

Bất ngờ trước thông tin này, chị T. lúng túng, lo lắng bởi không biết làm thế nào để đi qua cầu. Nếu đi bộ trong thời tiết nắng nóng khi bé vừa trải qua quá trình điều trị tại bệnh viện, người mẹ không nỡ.

Trước tình huống này, nhân viên tại chốt kiểm soát đã hướng dẫn chị T. liên hệ với đơn vị có chức năng để được hỗ trợ về nhà.

Theo quy định phòng dịch của tỉnh Nghệ An, các phương tiện vận tải thuộc tỉnh Hà Tĩnh không được phép vận chuyển khách sang. "Các phương tiện vận tải tỉnh khác không cấm lưu hành sang Nghệ An nhưng trên xe có chở khách là người Hà Tĩnh, cái này chúng tôi không được phổ biến cụ thể nên lúng túng trong xử lý", một thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy cho hay.

Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra các chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách từ Nghệ An sang Hà Tĩnh và ngược lại.

Ông Nguyễn Xuân Bình - tài xế xe khách biển kiểm soát Quảng Bình cho biết: "Xe chúng tôi chạy từ Quảng Bình ra Nghệ An, phần lớn khách là người Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khi dịch Covid-19 xảy ra ở Hà Tĩnh, lượng khách giảm hẳn, có chuyến chỉ được dăm bảy người. Tuy nhiên, an toàn là trên hết, tất cả hành khách khi lên xe đều phải cung cấp thông tin cá nhân cho nhà xe, phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch theo quy định. Chúng tôi có thể đói nhưng không thể liều được".

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, các phương tiện vận tải khách xuất phát từ Nghệ An không hiện diện tại các chốt kiểm soát do đã nắm bắt được thông tin. Đối với các phương tiện vận tải khách xuất phát từ tỉnh khác, lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh, có lịch trình qua Nghệ An đều được kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng kiểm soát kiểm tra thông tin phương tiện và hành khách từ hướng Hà Tĩnh sang Nghệ An.

Sau khi kiểm tra thông tin, các phương tiện chở khách từ hướng Hà Tĩnh sang được hướng dẫn lưu thông theo đường tránh thành phố Vinh, không đi vào thành phố và không được dừng đỗ, đón trả khách dọc đường.

Kiểm tra các chốt kiểm soát, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu lực lượng công an chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên cần linh hoạt, tránh xảy ra tình trạng "ngăn sông cấm chợ". Trường hợp nào không chấp hành quy định phòng, chống dịch hoặc có hành vi chống đối sẽ xử lý nghiêm, cần thiết sẽ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

