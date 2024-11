Các tác giả xuất sắc của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024

Chiều ngày 29/11, Lễ Trao giải Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Sau 3 tháng phát động và tổ chức, cuộc thi đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng.

Sân chơi của những sáng kiến táo bạo, mới mẻ

Nhóm tác giả: Bạch Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thùy Tiên, Nguyễn Vũ Lâm, Nguyễn Minh Đức, Đinh Văn Duy đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: BTC).

Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Bạch Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thùy Tiên, Nguyễn Vũ Lâm, Nguyễn Minh Đức, Đinh Văn Duy với tác phẩm "Camera xử phạt vi phạm và phân tích giao thông thông minh".

Nhóm tác giả đưa đến cuộc thi sản phẩm VCAM. Đây là thiết bị camera thông minh tốc độ cao hỗ trợ việc phát hiện biển số, phương tiện vi phạm giao thông. Thiết bị có khả năng bắt biển số với các phương tiện di chuyển tốc độ lên tới 250km/h và dễ dàng triển khai cùng với kết nối qua mạng di động 4G/5G.

Tác giả Bạch Ngọc Minh Châu tại lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải thưởng, đại diện nhóm tác giả, anh Bạch Ngọc Minh Châu cho biết: "Khi được xướng tên ở giải Nhất cuộc thi, tôi và cộng sự cảm thấy xúc động và trân trọng khoảnh khắc này. Giải thưởng này không chỉ minh chứng cho nỗ lực của cá nhân mà là nỗ lực của cả một tập thể".

Nhóm tác giả biết đến cuộc thi từ năm đầu tiên tổ chức, tuy nhiên 2 năm trước, sản phẩm của cả nhóm chưa thực sự chín muồi.

"Khi đọc một trong hai chủ đề chính của cuộc thi năm nay là: 'Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ', chúng tôi đánh giá đây là chủ đề hay và hoàn toàn phù hợp với ý tưởng mà cả nhóm đã ấp ủ suốt 3 năm qua. Nhóm quyết định tham gia ngay khi đọc chủ đề của cuộc thi", anh Bạch Ngọc Minh Châu chia sẻ.

Giải pháp an toàn giao thông xuất phát từ thực tế cuộc sống

Giải Nhì cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam thuộc về nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo với sáng kiến "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm".

Nhóm nghiên cứu tạo ra thiết bị thu thập được dữ liệu, định vị vị trí "ổ gà" lưu vào thẻ nhớ chỉ bằng một nút nhấn. Thiết bị có chức năng cập nhật và đánh dấu vị trí "ổ gà" trên bản đồ google map. Từ đó, cảnh báo cho người tham gia giao thông sắp đến "ổ gà" với khoảng cách cảnh báo 100m theo thời gian thực.

2 nhóm tác giả đạt giải Nhì, gồm Bạch Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Bá Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Hiền và nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo (Ảnh: BTC).

Nhóm tác giả Bạch Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Bá Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Hiền với tác phẩm "eTraffic - Hệ thống phần mềm giao thông thông minh giúp giảm thiểu tai nạn và hệ thống tối ưu hóa đèn tín hiệu" đồng giải Nhì.

Đây là hệ thống tích hợp dữ liệu về các vụ tai nạn, dữ liệu về lưu lượng phương tiện giao thông, dữ liệu hệ thống camera giám sát, lượng dữ liệu thu thập về tình hình giao thông trở nên phong phú và đa dạng. Sản phẩm eTraffic ra đời nhằm biến nguồn dữ liệu thành tài liệu cung cấp thông tin giá trị giúp cải thiện luồng giao thông, giảm tắc nghẽn và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Cầm cúp vinh danh, tác giả Bạch Nhật Minh khẳng định, đây là thành quả một quá trình nghiên cứu, nỗ lực và tâm huyết của tập thể: "Tôi vinh dự khi sáng kiến của chúng tôi được Ban giám khảo đánh giá cao và nhận giải thưởng này.

Với tôi đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cầu nối giúp những người trẻ bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông của toàn xã hội. Tôi hy vọng sản phẩm đem đến chương trình sẽ đem lại kết quả thiết thực, phục vụ cho xã hội ngày càng tiến bộ và văn minh trong văn hóa giao thông".

Đồng giải Nhì là nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo với sáng kiến "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm".

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Dân trí lên trao giải cho các tác giả đạt giải Ba (Ảnh: BTC).

Giải Ba thuộc về nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú với sáng kiến "Thiết bị IoT cảnh báo ổ gà cho xe máy nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ" và Sáng kiến "Ứng dụng: Thư viện An toàn giao thông" của tác giả Lê Thị Tú.

Sáng kiến "Giải pháp Giao thông An toàn thông minh với VietTraffic: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Máy học (Machine Learning) và Ứng dụng di động: Giao thông Việt Nam (English Name: VietTraffic)" của tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh đồng giải Ba.

Chia sẻ cảm xúc ngay sau lễ trao giải, tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Tôi cảm thấy vui mừng khi bản thân đã nhận được giải thưởng từ cuộc thi. Thực tế do phải vừa đi làm, vừa hoàn thiện sáng kiến nên thời gian của tôi khá eo hẹp. Sáng kiến của tôi nhằm đem lại cho người dùng thiết bị cảnh báo kẹt xe, điều hướng người tham gia giao thông đi một tuyến đường khác. Tôi mong muốn có thể hỗ trợ người tham gia giao thông bằng một giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại, đem lại hiệu quả nhất định".

Các tác giả của Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam (Ảnh: BTC).

Giải Khuyến khích của cuộc thi được trao cho nhóm tác giả: Thái Thị Thanh Hiền và Nguyễn Quốc Huy với sáng kiến "Giải pháp giảm tỷ lệ tai nạn trên cao tốc và các nút giao thông đặc biệt". Tác giả Nguyễn Quang Trí với giải pháp: "Con đường đổi mới" đồng giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, giải thưởng Sáng kiến được yêu thích nhất do độc giả báo Dân trí bình chọn đã thuộc về nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo với tác phẩm "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí - khẳng định: "Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng trẻ, mang trong lòng tinh thần nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang lại, vì một Việt Nam với giao thông an toàn, văn minh và hiện đại".